Đồ đẹp đồ hiệu BLACKPINK đâu có thiếu mà stylist lại để Rosé phải xài đồ cũ?

Quảng cáo

Bên cạnh các ca khúc cực chất thì gu thời trang của BLACKPINK cũng là một điểm cộng cực mạnh. Chẳng thế mà các thành viên đều là gương mặt đại diện cho một vài nhãn hàng cao cấp và luôn diện những trang phục cao cấp trong các bộ sưu tập mới nhất.

Mỗi khi BLACKPINK xuất hiện, fan đều tò mò không biết lần này các cô gái sẽ diện đồ của thương hiệu nào, phối đồ ra sao và thường thì nhóm không làm khán giả phải thất vọng. Ngay cả khi tham gia buổi họp báo giới thiệu MV Lovesick Girls cũng vậy, cả bốn cô gái đều có diện mạo thời thượng, sành điệu hết sức.

Tuy nhiên, netizen nhanh chóng nhận ra rằng ai cũng được diện đồ mới toanh, trừ Rosé phải xài lại một đôi bốt cũ. Đáng nói hơn nữa, đôi bốt này từng lộ diện trong buổi họp báo quảng bá MV How You Like That. Hai sự kiện có nội dung tương đồng nhau mà Rosé lại diện chung một món đồ, càng khiến cư dân mạng ấm ức hộ cô nàng.

Được biết đôi bốt này thuộc thương hiệu Saint Laurent mà Rosé làm gương mặt đại diện, có giá lên tới 1,338 đô-la (khoảng 33 triệu đồng). Quả thực khi kết hợp với váy hay quần ngắn thì đôi bốt giúp tôn đôi chân dài của Rosé lên hết mức.

Biết rằng mẫu bốt này rất hợp với Rosé nhưng rõ ràng, stylist của BLACKPINK vẫn còn nhiều mẫu bốt khác để lựa chọn. Đằng này họ lại để Rosé diện hết lần này đến lần khác làm netizen cảm thấy khó hiểu. Chẳng hạn Rosé cũng xài lại đôi bốt trong một buổi chụp hình.

Hoặc khi tham gia livestream để quảng bá cho ca khúc mới, Rosé vẫn khoe chân dài trong đôi boot này làm nhiều khán giả không khỏi thắc mắc. Phải chăng stylist cứ để cô phải xài đi xài lại một món đồ hoặc Rosé quá thích đôi bốt nên đi hoài không chán?

Linh Nhi