Giờ bạn có thể mặc đồ giống Lara Jean trong "To All The Boys I Loved Before"

Nếu bạn là fan của bộ phim loạt phim To All The Boys I've Loved Before (Những Chàng Trai Năm Ấy - sách đã được Hoa Học Trò phát hành trọn bộ tại Việt Nam), chắc hẳn bạn sẽ có lúc thích mặc đồ giống nhân vật chính, cô nàng Lara Jean.

Bạn sẽ trông như vừa bước ra từ bộ phim "To All The Boys I've Loved Before".

Đáp ứng nhu cầu này của các bạn teen, hãng thời trang bình dân H&M vừa cho ra mắt dòng sản phẩm có tên To All The Boys với giá mỗi món không vượt quá 40 USD (khoảng 920K).

Bạn sẽ bắt gặp những món đồ đúng theo phong cách mà cô nàng Lara đã diện trong phim này, như những chiếc váy hoa, giày sneaker trắng, áo crop-top... những món đồ thời trang đơn giản mà bất kỳ cô nàng tuổi teen nào cũng muốn có trong tủ đồ.

Giá của món đồ đắt nhất cũng chỉ 39.99 USD (khoảng hơn 900K một xíu), thậm chí có chiếc áo chỉ có giá 9.99 USD (khoảng 230K)... Trong giai đoạn dịch bệnh lan rộng, dòng sản phẩm này của H&M thực sự rất được lòng người tiêu dùng tuổi teen, bạn có thể đặt mua trên mạng về, diện ở nhà và dễ dàng "sống ảo" với phong cách chuẩn Lara Jean luôn nhé!

JEANIE