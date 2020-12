Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng 2 Á hậu khoe thần thái ngút ngàn trong ảnh hậu trường BST Nữ thần

Hoa hậu Đỗ Thị Hà nắm giữ vai trò first face, mở màn BST The Valley Of Goddess của NTK Đỗ Long trong đêm cuối cùng của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020.

Ngắm tân Hoa hậu trong loạt ảnh hậu trường của show diễn cùng với hai Á hậu mới được tung ra, nhiều người thực sự ngỡ ngàng vì thần thái của Đỗ Thị Hà còn ấn tượng hơn trên sàn catwalk rất nhiều.

Cô tạo dáng chuyên nghiệp, sắc lạnh, mang đến hình ảnh chuẩn nữ thần của BST.

Cận cảnh thần thái ấn tượng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và bộ váy cầu kỳ cô mặc trong đêm diễn. Đây là một trong những thiết kế kỳ công tinh tế nhất của BST The Valley Of Goddess.

Hoa Hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà xinh đẹp nổi bật bên cạnh Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo.

Á hậu 1 Phạm Ngọc Phương Anh

Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo

JEANIE - Ảnh: Kim Bánh Trôi Nước