Học sao Hàn cách biến nhược điểm “mắt một mí trở thành vũ khí” cuốn hút của riêng bạn

Quảng cáo

Yeji (ITZY)

Nhắc đến Yeji, cho dù bạn có phải fan hay không cũng phải công nhận cô nàng có một nét đẹp rất “lạ”, khác biệt hoàn toàn so với các nữ idol khác, điểm nhấn chính trên gương mặt của cô chính là đôi mắt một mí đặt trưng của người Hàn Quốc.

Bí kíp trang điểm của Yeji thường là dùng phấn mắt màu sáng, có nhũ nhẹ, kẻ mắt kiểu mắt mèo, chuốt mascara kĩ để tạo cảm giác sắc sảo. Kiểu trang điểm này giúp Yeji trông cá tính, cuốn hút và có nét gì đấy rất girl crush.

Thời điểm mới debut, Yeji thường kẻ đuôi mắt cụp xuống, kiểu kẻ mắt này không phù hợp với cô, làm cho gương mặt Yeji có phần nhạt nhòa hơn các thành viên khác. Sau đó, nhờ đổi kiểu make up, nhan sắc của cô nàng thăng hạn đáng kể. Thử một lần kiểu trang điểm của Yeji nhé, biết đâu rất hợp với gương mặt của bạn đấy!

Kim Dami

Kim Dami, nữ chính trong Itaewon Class nổi lên không chỉ nhờ diễn xuất tự nhiên đa dạng, mà còn nhờ vào gu thời trang và cách trang điểm khá đặc biệt. Kim Dami thường chọn cách đánh layout kĩ và kẻ mắt cún, chuốt mascara nhẹ để trông đôi mắt to tròn hơn mà vẫn toát lên vẻ tự nhiên. Tone màu mắt yêu thích của Dami thường là cam đào hoặc cam đất.

Thỉnh thoảng cô nàng cũng bỏ kẻ mắt nước màu đen thường dùng, thay vào đó là kẻ mắt sáp màu nâu đậm, kết hợp kẻ thêm mí dưới để nổi bật hơn. Mắt của Dami vốn to sẵn nên cô không bao giờ dùng đến kính áp tròng. Nếu bạn đang sở hữu đôi mắt một mí to tròn giống Dami thì thử ngay kiểu trang điểm mắt của cô nàng nhé!

Kim Go Eun

Cô nàng diễn vai nữ chính, cảnh sát Jung Tae Eul trong drama đang cực hot Quân Vương Bất Diệt. Sở hữu đôi mắt một mí đặc trưng của các cô gái Hàn, Kim Go Eun từng được khuyên đi cắt mí để có đôi mắt to tròn hơn, nhưng cô từ chối vì muốn giữ nét đẹp tự nhiên.

Có thể thấy Kim Go Eun thường chọn lối trang điểm tự nhiên nhất có thể, cô nàng thường không đánh layout quá nhiều, thay vào đó là một tone màu mắt duy nhất, có kẻ mắt cũng kẻ rất mảnh, thậm chí đôi khi còn không chuốt mascara. Thế nhưng chính kiểu make up đơn giản ấy lại “hút” khán giả, ánh mắt của Kim Go Eun luôn có vẻ gì đó rất chân thành và sâu lắng.

Xu hướng làm đẹp trên thế giới ngày càng thiên về những gì tự nhiên vốn có. Mỗi người sinh ra đều có một nét đẹp riêng, nếu bạn đang sở hữu đôi mắt một mí thì cũng đừng vì thế mà mất tự tin nhé, bởi vì chỉ cần chọn được lối make up phù hợp, tự nhiên nó sẽ biến thành “ưu điểm” trên gương mặt bạn.

BÍCH TUYỀN