Không phải stylist của BLACKPINK, người chọn màu tóc tím khói cho Rosé bất ngờ hơn nhiều

Trong sự nghiệp idol của mình, Rosé đã từng trải qua nhiều màu tóc khác nhau và ai cũng nghĩ Rosé phiên bản tóc đỏ hoặc tóc vàng là đỉnh cao nhan sắc rồi, không thể có màu tóc nào hợp hơn được nữa.

Ấy thế mà khi Rosé xuất hiện với mái tóc tím khói đầy ma mị trong ca khúc How You Like That thì dân tình mới vỡ òa nhận ra rằng đây mới là chân ái của Rosé. Màu tóc này giúp Rosé xinh đẹp thu hút hơn bao giờ hết.

Thậm chí màu tóc tím khói của Rosé còn trở thành chủ đề nóng hổi trên mạng xã hội khi cư dân mạng sau khi khen ngợi chán chê lại chuyển sang hỏi nhau cách nhuộm thế nào để có được màu tím khói mơ màng như Rosé.

Không ít BLINK cũng tò mò đây là ý tưởng của ai: Do Rosé tự chọn cho mình hay stylist của BLACKPINK quyết tâm chơi lớn?

Trong video 24/365 With BLACKPINK, thắc mắc này đã được giải đáp. Tại trường quay MV How You Like That, Jisoo khi đứng bên ngoài xem Rosé ghi hình đã hào hứng khoe “Em ấy thật xinh với màu tóc này. Chính mình là người gợi ý màu này cho Rosé đấy nhé!”.

Như để làm minh chứng, Jisoo nói vọng vào với Rosé “Thấy chưa, em rất tuyệt với mái tóc này” trong khi Rosé đồng tình ngay lập tức.

Cư dân mạng thì không khỏi xuýt xoa trước gu thẩm mỹ đỉnh cao của Jisoo khi đã có gợi ý không thể tuyệt hơn cho Rosé và cũng rất may là công ty YG Ent lắng nghe đề xuất này của Jisoo. Nhờ vậy mà chúng ta đã có nàng tiên tóc tím Rosé xinh đẹp chưa từng thấy.

Hải Phong