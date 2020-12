Ngoài BLACKPINK, nhiều idol cũng mê mẩn trang phục trăng lưỡi liềm dù rất khó mặc đẹp

Có lẽ kể từ khi BLACKPINK liên tục diện các món đồ có họa tiết trăng lưỡi liềm khi quảng bá ca khúc How You Like That thì khán giả mới bắt đầu chú ý đến thương hiệu Marine Serre.

Quả thực là stylist của BLACKPINK cực kỳ ưa chuộng thiết kế của nhà mốt này, không chỉ trang phục mà phụ kiện của BLACKPINK cũng có hình trăng lưỡi liềm.

Ngay cả trong đời thường, Jennie từng mặc một chiếc áo ôm sát của Marine Serre nhưng cô khéo léo kết hợp với áo khoác bên ngoài nên nhìn không hề bị phô phang.

Khi nhìn BLACKPINK diện đồ trăng lưỡi liềm thì đa số mọi người đều khen đẹp, cho tới khi Hyuna và E’Dawn khoe dáng trong bộ đồ bó sát cũng của thương hiệu Marine Serre thì khán giả mới nhận ra trang phục hãng này khó mặc đến thế nào.

Hóa ra không chỉ BLACKPINK hay Hyuna - E’Dawn mà rất nhiều idol K-Pop cũng từng mặc đồ Marine Serre và tất nhiên không phải ai cũng được khen với những trang phục bó sát có họa tiết trăng lưỡi liềm. Như set đồ này của Wendy (Red Velvet) bị cho là rối mắt khi áo và quần không hài hòa với nhau.

Cũng chiếc quần ấy nhưng Naeun (Apink) lại được khen khi kết hợp với váy và áo khoác dài. Chiếc quần ôm không còn bị phô phang và trở thành điểm nhấn ấn tượng cho set đồ.

Joy (Red Velvet) cũng có màn lên đồ khó hiểu khi áo thì hình trăng lưỡi liềm, găng tay lại họa tiết da báo.

Taeyeon (SNSD) được khen đẹp khi phối đồ hai màu đen - trắng đơn giản mà vẫn đủ ấn tượng. Nếu chỉ mặc mỗi chiếc áo trăng lưỡi liềm thì sẽ có phần nhạt nhòa.

Chungha cũng rất khéo léo khi mặc bodysuit trăng lưỡi liềm với quần jeans, nhờ đó cô khoe được vòng eo con kiến đáng ngưỡng mộ.

Stylist của (G)I-DLE) từng trổ tài sáng tạo với thiết kế của Marine Serre nhưng rõ ràng là trang phục diễn của Shu Hua gây rối mắt hơn là đẹp mắt.

Thậm chí nam idol cũng không cưỡng được sức hút của Marine Serre. Nhưng Jaemin (NCT) đã có một set đồ quá ổn khi kết hợp áo họa tiết trăng lưỡi liềm với bộ suit màu xanh lá siêu nổi bật.

Nhìn Hyuna - E’Dawn với bộ đồ đôi nhức mắt, netizen càng thán phục stylist của BLACKPINK Quả thực là trong khi Hyuna - E‘Dawn khiến dân tình chỉ muốn khóc thét vì bộ đồ có phần kinh dị thì Jennie (BLACKPINK) lại chứng tỏ rằng trang phục không có lỗi, lỗi thuộc về người mặc.

Trí Anh

Ảnh tổng hợp từ Internet