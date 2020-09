Nhìn ảnh teaser của Rosé mà netizen chỉ ao ước giá như stylist BLACKPINK làm thêm điều này

Quảng cáo

Rosé là nhân vật chốt sổ trong loạt ảnh teaser giới thiệu full album đầu tiên của BLACKPINK.

Rosé "chốt sổ" trong loạt ảnh teaser quảng cáo The Album của BLACKPINK

Theo netizen Hàn, điều khiến Rosé bị trừ điểm trong tấm ảnh này thuộc về lỗi của stylist: Không chịu sáng tạo cho mái tóc của Rosé. Rosé vốn có mái tóc dài rất dễ tạo kiểu, thế nhưng lâu nay, Rosé chỉ trung thành với việc để tóc xõa, rẽ ngôi giữa và mọi thay đổi chỉ nằm ở khâu nhuộm tóc.

Bao lâu nay, Rosé chỉ trung thành với kiểu tóc suôn thẳng rẽ ngôi giữa như thế này

Thậm chí trong hình teaser này, màu tóc tím khói của Rosé cũng mang từ đợt quảng bá How You Like That sang chứ không được nhuộm màu mới. Còn nhớ Rosé đã nhận được rất nhiều lời khen với màu tóc này, được xem là hợp nhất với Rosé từ trước đến nay, giúp nhan sắc của cô thăng hạng hơn hẳn.

Nhiều người cho rằng bộ ảnh teaser này của BLACKPINK được chụp vào thời điểm nhóm đang quảng bá cho single "How You Like That"

Tuy nhiên, nếu vì những lời khen ấy mà stylist quyết định giữ nguyên màu tóc tím khói cho Rosé thì lại không ổn, bởi điều này sẽ khiến cho tạo hình của cô khi ra mắt full album không mấy mới mẻ. Cũng vì Rosé quá hiếm khi thay đổi kiểu tóc, nên chỉ cần cô buộc tóc đuôi ngựa thôi cũng đủ gây xôn xao.

Màu tóc có thể đổi nhưng kiểu tóc thì không

Một vài lần hiếm hoi Rosé gây xôn xao khi được tết tóc hoặc buộc tóc

Còn nhớ khi Rosé xuất hiện với mái tóc buộc cao trong lễ trao giải MAMA cuối năm 2018, dân tình mới ngỡ ngàng nhận ra Rosé xinh như thế nào khi đổi sang kiểu tóc mới, dù vô cùng đơn giản. Thậm chí có fan còn đếm được rằng sau 4 năm debut, chỉ có đúng 5 lần Rosé buộc tóc đuôi ngựa chứ đừng nói đến chuyện được thử những kiểu tóc cầu kỳ phức tạp hơn.

