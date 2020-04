Quang Đại, Quỳnh Anh Shyn, Châu Bùi... lan toả thông điệp nói không với nhựa dùng một lần

Ca khúc No, Thanks! được sáng tác bởi nhạc sĩ trẻ Bùi Công Nam. Nội dung ca khúc nhằm kêu gọi giới trẻ cùng chung tay thay đổi thói quen để giảm lượng rác thải nhựa ra môi trường, bảo vệ Trái Đất. Lời bài hát cũng được dịch sang tiếng Anh bởi YouTuber Hana's Lexis để thông điệp không chỉ lan tỏa trong cộng đồng người Việt mà còn đến được nhiều quốc gia khác trên thế giới. Đây là một sản phẩm của chiến dịch “No, Thanks!”, do CHANGE phối hợp cùng Square Group (SQC), thương hiệu thời trang Môi Điên và V-SIXTYFOUR thực hiện, với sự tài trợ của WildAid.

Các gương mặt đang được giới trẻ ưa thích góp mặt trong MV

Chia sẻ về những trải nghiệm của mình sau khi hoàn thành ca khúc và MV No, Thanks!, Bùi Công Nam cho biết: “Sau khi tham gia dự án này thì chính bản thân Nam cũng có những sự thay đổi trong suy nghĩ. Chẳng hạn như khi có ý định đặt đồ ăn về thì Nam sẽ cân nhắc kỹ hơn và nếu được thì ghi chú cho người ship hàng không lấy ống hút, muỗng, nĩa nhựa. Nam hi vọng là khi bài hát được ra mắt, sẽ có nhiều bạn trẻ cũng có những thay đổi nhỏ như Nam, và “chỉ với những đổi thay như thế” thì “đời đẹp hẳn lên nhiều lần””.

Bùi Công Nam bên cạnh Châu Bùi

Cùng thể hiện bài hát No, Thanks!, Kimmese chia sẻ: “Bài hát No, thanks! với giai điệu vui tươi, lời bài hát dễ thuộc, tiếp thêm năng lượng tích cực cho mọi người trong mùa dịch này và bài hát truyền tải nội dung rất chính xác với thời điểm hiện nay. Đa số mọi người có thói quen xài đồ nhựa, hộp xốp,... vì tiện lợi và rẻ. Nhưng việc tiêu huỷ rác thải nhựa sẽ thải ra một lượng CO2 khổng lồ và mất thời gian rất rất lâu để tiêu huỷ chúng. Ví dụ thay vì sử dụng cốc/ly nhựa dùng 1 lần, chúng ta nên mang theo bình nước có nắp đậy, vừa sạch, vừa cute lại an toàn với môi trường”.

Ca khúc "No, Thanks!" có giai điệu vui tươi, dễ thương



Các nghệ sỹ tham gia MV No, Thanks! đã có những chia sẻ chân thành khi nói về sống xanh. Với Helly Tống thì “Sống xanh không phải là lý tưởng sống cao siêu. Nó là lối sống thân thiện với môi trường, đưa con người quay trở về những điều cơ bản nhất.’’ Trang Hý thì dí dỏm "Không có gì là mãi mãi chỉ có rác thải là tồn tại rất lâu! Không muốn tương lai phải đau đầu thì hôm nay hãy sống thật sạch xanh anh chị em ta nhé!".

Helly Tống và Trang Hý

Làn sóng thay đổi thói quen tiêu dùng giảm sử dụng đồ nhựa một lần đã được hơn 50 nghệ sĩ Việt hưởng ứng và tiếp lửa như: Hoa hậu Hoàn Vũ (HHHV) 2017 H’hen Niê, HHHV 2019 Khánh Vân, Jun Phạm, Uni5, LipB, biên đạo Quang Đăng; các diễn viên trẻ Huỳnh Lập, Duy Khánh, Kaity Nguyễn...

NHƯ LÊ