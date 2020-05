Son bóng đang siêu hot mùa Hè này, cứ nhìn cách BLACKPINK trang điểm là rõ!

Đối với những bạn có đôi môi đầy đặn, cùng xem cách chọn son của Jennie và Lisa nhé!

Nếu bạn thích phong cách như Jennie, hãy chọn màu son cam đất bóng nhẹ, trang điểm mắt kĩ, để có được phong cách trang điểm nhẹ nhàng và vẫn vô cùng bắt mắt, tông cam cũng là một trong những tông màu hot nhất Hè này, bạn nhớ thử nhé!

Jennie còn ưa chuộng kiểu môi bóng nhiều như “bôi mỡ”, giúp đôi môi nổi bật và trông cực kỳ ngọt ngào.

Lisa cũng chọn gam màu cam giống Jennie, và chọn kiểu đánh môi dưới bóng nhiều hơn, tạo cảm giác môi trông như một viên kẹo ngọt vậy.

Với tông đỏ hồng, Lisa cũng đánh son bóng với phong cách này. Không những làm sáng da, những màu son nổi bật này cũng giúp khoe khéo hàm răng trắng.

Nếu bạn có làn da trắng sáng, có thể chọn màu son đỏ hồng rực rỡ như Jisoo và Rosé, kiểu đánh son tràn viền sẽ mang lại một đôi môi đầy đặn, tươi tắn hơn.

Với những bạn không thích những màu son quá rực rỡ, hãy tham khảo phong cách đánh son MLBB ( My Lips But Better) của Jisoo, chỉ dùng son bóng gần như không màu mà vẫn có đôi môi bóng đẹp.

BÍCH TUYỀN