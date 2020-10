Stylist cắt bỏ nửa chiếc áo vest giá 27 triệu đồng cho Lisa mặc trong MV "Lovesick Girls"

Quảng cáo

Một trong những điều netizen Hàn mong chờ ở MV Lovesick Girls của BLACKPINK không chỉ là âm nhạc, mà nhiều người rất muốn xem lần này stylist của BLACKPINK sẽ cắt xẻ và tạo ra những bộ trang phục đặc biệt đến thế nào cho bốn cô gái. Thậm chí một vài ngày trước khi Lovesick Girls ra mắt, một số trang phục bị cắt xẻ nhiều nhất ở MV How You Like That cũng được “đào” lại để “bàn ra tán vào”.

Và không biết có nên dùng cụm từ “không phụ sự mong đợi của netizen Hàn” hay không, vì chỉ cần quan sát MV Lovesick Girls một vài lần là có thể dễ dàng nhận ra stylist đã cắt xẻ biến tấu cực kỳ nhiều trang phục cho các cô gái BLACKPINK.

Gây sốc nhất là màn cắt bỏ chiếc áo blazer của hãng thời trang danh tiếng Vivienne Westwood có giá lên tới gần 27 triệu đồng để tạo ra một chiếc mini vest trong set đồ này của Lisa. Không thể phủ nhận bộ trang phục của Lisa trông rất ấn tượng, nhưng có vẻ như nhiều người trong giới thời trang “không hề thích điều này”, vì Vivienne Westwood là một nhà mốt lâu đời và rất có tiếng trên thế giới.

Trong set trang phục này của Lisa, chiếc áo mặc bên trong hình con bướm được đánh giá cao, chiếc áo có giá chỉ khoảng 2,3 triệu đồng. Cô mặc chiếc quần lấp lánh kiểu bomber của CELINE, chiếc quần nằm trong BST Xuân Hè 2021 của hãng. Món đồ đắt giá nhất trong set đồ này có vẻ như lại thuộc về chiếc thắt lưng vô cùng cá tính, có giá khoảng hơn 73 triệu đồng.

Một set đồ khác của Lisa cũng gây tranh cãi, nhưng không phải vì cắt xẻ trang phục, mà là vì cách phối đồ. Lisa mặc một chiếc áo dạng bra đính hạt lấp lánh của AREA có giá khoảng gần 27 triệu đồng. Chiếc áo rất đẹp, nhưng dường như việc mặc nó bên ngoài một chiếc áo phông dài dạng váy có những đường cut-out trông khá “tả tơi” lại không được hợp cho lắm.

Stylist tiếp tục cho Lisa khoác ngoài một chiếc áo denim dáng bomber, khiến cho bộ đồ nhìn không thuận mắt tí nào, thậm chí bị đánh giá có phần hơi “lôi thôi”.

Dạo này stylist của BLACKPINK cũng rất hay cho Lisa mặc trang phục của nam, thêm một mẫu áo cardigan của CELINE nằm trong BST dành cho nam giới mùa Xuân 2021 được stylist lựa chọn cho Lisa. Chiếc áo được đánh giá là một sản phẩm mang phong cách unisex nên khi khoác lên người Lisa không hề bất hợp lý chút nào nếu không muốn nói như sinh ra cho Lisa mặc vậy.

JEANIE