Stylist của BTS bị chỉ trích thậm tệ vì mặc đồ quá ẩu cho các chàng trai trên bìa TIME

Đây có lẽ là lần đầu tiên stylist của BTS bị chỉ trích nặng nề bởi cả fan quốc tế lẫn fan Hàn. Bình thường stylist của boy group đình đám nhất thế giới hiện nay rất chỉn chu và gần như chỉ toàn được khen, vì đã tạo ra những set trang phục đẹp mắt và ấn tượng cho 7 chàng trai BTS.

Và khi nhìn thoáng qua bức ảnh của BTS trên bìa tạp chí TIME mới nhất cũng vậy, ấn tượng đầu tiên là 7 chàng trai trông vô cùng lịch lãm và hút mắt như mọi lần. Thế nhưng, khi zoom vào Jin và Jimin thì thực sự không thể hiểu nổi.

Anh cả của nhóm, “trai đẹp toàn cầu” Kim Seokjin có chiều cao xấp xỉ 1m80, vai rộng chân dài dáng cực chuẩn, thế nhưng không hiểu sao stylist lại mặc cho Jin một bộ đồ vừa rộng vừa luộm thuộm, khiến cho Jin trông lùn hẳn đi. Đôi giày của Jin nhìn cũng rất “khó cảm”. Mặc dù cả set đồ từ áo sơ mi, nguyên bộ suit cho đến đôi giày đều thuộc thương hiệu đình đám Balenciaga, thế nhưng đây thực sự là bằng chứng cho việc không phải cứ đồ hiệu mặc lên là đẹp.

Nhìn sang thành viên bên cạnh là Jimin, cách tạo dáng của King of K-pop 2 năm liền không có gì để bàn cãi, thế nhưng đôi giày thật sự đã phá hỏng tất cả, nhiều ARMY cho rằng đôi giày phải rộng hơn đến 2-3 size so với chân của Jimin. Chẳng nhẽ stylist lại không biết size giày của Jimin??? Thật không thể hiểu nổi lý do ở đây là gì!

Tiếp tục ở một bức ảnh trang trong, V (Kim Taehyung) cũng như “bơi” trong đôi sneaker màu trắng, đôi giày cũng được cho là rộng hơn tới 2-3 size so với chân của Taehyung. Nhìn sang anh SUGA bên cạnh, trong khi trang phục của Jin và V ở hai bên khá phẳng phiu và vừa vặn, thì SUGA dường như đang phải mặc set đồ to và rộng hơn khá nhiều. Chiếc quần quá dài, đến mức vải chùng hết lại và trông rất không đẹp mắt.

Rất nhiều fan quốc tế và fan Hàn đã lên tiếng chỉ trích thậm tệ stylist vì đã quá cẩu thả trong lần chụp hình này. TIME là một tạp chí lớn và rất được coi trọng trên thế giới, đáng lẽ ra hình ảnh của BTS khi xuất hiện trên tạp chí này phải cực kỳ chỉn chu và không được có bất kỳ sơ xuất nào.

Đây là lần hiếm hoi stylist của BTS bị chỉ trích nặng nề, cộng đồng ARMY hi vọng đây sẽ là bài học cho stylist, và mong rằng stylist của BTS hiểu rằng đây là lỗi không thể được tái phạm lần thứ 2, vì độ nổi tiếng của BTS hiện nay lớn đến mức nào, chắc chắn stylist là những người biết rõ hơn ai hết.

AMY