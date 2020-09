Stylist đứng sau MV của Mỹ Tâm “bắt trend” BLACKPINK cực nhanh nhưng liệu có trúng?

Quảng cáo

Mỹ Tâm ra MV cũng khá nhiều nhưng chưa có ca khúc nào mà “chị đại V-Pop” thay đồ nhiều như lần này. Tần suất biến hình của Mỹ Tâm trong Đúng Cũng Thành Sai diễn ra liên tục, từ đồ hiệu sang chảnh đến đồ thiết kế trong nước, từ váy công chúa bánh bèo đến suit khỏe khoắn.

Tất nhiên, với một MV đề cao khoản nhìn như Đúng Cũng Thành Sai thì Mỹ Tâm đã nhanh chóng “bắt trend” những xu hướng mới nhất, trong đó có cả những set đồ nhìn đã thấy bóng dáng BLACKPINK thấp thoáng. Như hình ảnh tóc bạch kim đi kèm áo sơ mi ánh kim của Saint Laurent chẳng hạn, đậm phong cách Rosé.

Trong một tạo hình khác, Mỹ Tâm cũng nhuộm “tóc Dương Quá” với hai lọn tóc mai sáng màu giống như Jennie từng để trong thời gian quảng bá ca khúc How You Like That.

Thêm một set đồ nữa của “chị đại V-Pop” lại khiến fan nhớ tới Jennie. Combo sơ mi dáng váy đi kèm áo corset bên ngoài giúp Mỹ Tâm khoe khéo đường cong và khá giống một trang phục diễn mà Jennie từng mang lên sân khấu.

Netizen cho rằng stylist của Mỹ Tâm có “bắt trend” nhanh nhưng lại bắt trượt. Nhiều tạo hình gợi liên tưởng đến nhóm BLACKPINK không phù hợp với phong cách của nữ nghệ sĩ. Dù sao vẫn phải khen ngợi bước thay đổi ngoạn mục này bởi Mỹ Tâm có tiếng là ngôi sao cực “bảo thủ” trong chuyện thời trang, rất hiếm khi thử nghiệm các phong cách mới.

Hoài Nam