Thanh Hằng, Lan Khuê, Phạm Quỳnh Anh đọ trình catwalk cùng dàn mẫu nhí

Theo đó, sàn runway ngoài trời của Pink Garden show được thiết kế như một khu vườn mộng mơ có hoa cỏ và sắc xanh mát gần gũi, tôn lên vẻ đẹp thiên nhiên dịu dàng tươi sáng.

Hai nữ ca sĩ Cẩm Ly - Minh Tuyết xuất hiện trong vai trò vedette với mẫu thiết kế "sinh đôi" cùng sải bước tự tin và kiêu hãnh như những đoá hồng diễm lệ trong BST Rose & Child của NTK Tuấn Trần.



Cẩm Ly - Minh Tuyết trình diễn cùng dàn mẫu nhí

NTK trẻ Tùng Vũ mang đến những thiết kế đậm chất công chúa trong BST Cổ tích lấy cảm hứng từ khu vườn cổ tích mộng mơ và ngọt ngào. Những mẫu đầm mang đến sự tỏa sáng, lung linh, trong trẻo toát ra từ vẻ đẹp tinh khôi của các nàng công chúa.



Bên cạnh màn trình diễn của dàn mẫu nhí Pink House, Fairy Paradise còn được dàn quán quân Next Top Model: Ngọc Châu, Hương Ly, Kim Dung, Nguyễn Oanh góp mặt với những thiết kế được lựa chọn tỉ mỉ từ chất liệu đến form dáng. Những hoạ tiết đính kết và thuê tay tỉ mẩn, tinh xảo nhưng vẫn thể hiện được sự dễ thương và ngọt ngào đúng với lứa tuổi của các thiên thần nhỏ.

Riêng Á hậu Hoàng Thuỳ mặc bộ trang phục chủ đề của BST có phần trình diễn đầy ấn tượng cùng hai mẫu nhí Luna Chong và Suri Thiên Kim.

Các người mẫu nhí tự tin sải bước trên sàn catwalk

Đến với BST Bamboo Florist, dàn mẫu nhí gây ấn tượng mạnh mẽ khi trình diễn những thiết kế của nghệ nhân Tân Hoa Tre. Màn sải bước tự nhiên của các bé mẫu Khánh An, Lunar Chong, Suri Thiên Kim, Minh Thư, Michelle, Vân Nhi... đã truyền tải một cách sinh động tinh thần bộ sưu tập.



BST Làm vườn là bản hoà ca vui tươi, sống động với những thiết kế đáng yêu, trọng tính ứng dụng. Tông trắng và hồng nude được sử dụng làm tông màu chủ đạo. Điểm nhấn cho màn trình diễn là sự xuất hiện của nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Cô hoá thân thành quý cô làm vườn kiêu sa, tự tin sải bước cùng dàn mẫu nhí.

Siêu mẫu Thuý Hạnh như trở về tuổi thơ khi sải bước cùng dàn mẫu nhí trong những thiết kế của NTK Phương Hồ. Lấy ý tưởng từ những cánh bướm nhiều sắc màu trong khu vườn xanh mát, những thiết kế mang tên Vườn bướm biến các mẫu nhí thành những nàng công chúa lộng lẫy.





Giữ nguyên nét đặc trưng của thời trang Pháp cổ điển, tinh tế, BST La Roseraie là sự kết hợp của kiểu dáng, màu sắc và hoạ tiết trang trí cầu kỳ tinh tế trên nền chất liệu lưới pha ren. Đặc biệt, Hoa khôi - siêu mẫu Lan Khuê đã xuất hiện như một quý cô Pháp chính hiệu quyến rũ, đài các.

Siêu mẫu Lan Khuê dắt tay mẫu nhí sải bước trên sàn catwalk

NTK Wuan Phan mang đến một bữa tiệc trái cây vô cùng đáng yêu mà trong đó các model nhí sải bước tự do, khoe nét hồn nhiên ngây thơ trong những thiết kế tinh xảo. Phần trình diễn BST có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ mà các bé thiếu nhi nào rất yêu mến: Thành Lộc, Lê Khánh, Nguyệt Ánh, Vân Trang, Khả Như, Anh Đức, model Sơn Đặng, Thuận Nguyễn, Lương Bích Hữu, Lâm Bảo Châu...

NSƯT rạng rỡ trình diễn cùng các thiên thần nhí

Cuối cùng, thông qua BST What U gonna do đầy hào nhoáng xen lẫn ma mị, Phan Quốc An giới thiệu những thiết kế lấy ý tưởng từ họa tiết bài tây, màu sắc ombre như thể hiện không gian và thời gian trải dài từ bình minh đến hoàng hôn đầy ẩn dụ.



Siêu mẫu Thanh Hằng và mẫu nhí Bảo Hà kết lại bộ sưu tập bằng thiết kế vô cùng lộng lẫy mang thông điệp ý nghĩa cho những ai đang đi tìm lại niềm tin vui sống của chính mình.

Siêu mẫu Thanh Hằng

