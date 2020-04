Trịnh Sảng lại lên "hot search" vì đeo bờm giống... nhân vật hoạt hình Doraemi

Quảng cáo

Cô nàng đeo một chiếc nơ bướm màu trắng to, mặc blazer màu ghi form rộng cùng chân váy. Hình tượng lần này của Trịnh Sảng làm nhiều fan liên tưởng tới nhân vật hoạt hình Doraemi trong bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon của tác giả Fujiko Fujio.

Doraemi là em gái của Doraemon, một cô mèo máy dễ thương và chu đáo, mỗi khi xuất hiện cô thường đeo một chiếc nơ bướm to trên đầu. Hầu hết người hâm mộ đều cho rằng Trịnh Sảng cực kì phù hợp với hình tượng này, bởi sau khi tăng cân, cô nàng trông tươi trẻ và có sức sống hơn hẳn.

Trước đây, Trịnh Sảng được biết đến qua vai nữ chính trong các bộ phim truyền hình như: Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, Người Tình Phỉ Thuỷ, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên... Cô cũng chăm tham gia các show truyền hình thực tế như: Happy Camp, Hoa Tỉ Đệ, On Track or Off... Tuy nhiên, cô thường bị chỉ trích vì thân hình gầy gò đáng báo động, khi tham gia bộ phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Trịnh Sảng từng nhận được nhiều lời phản đối gay gắt do tạo hình của cô không phù hợp với nhân vật nữ chính Bối Vi Vi trong nguyên tác, ngay cả khi phim đã đóng máy, hàng ngàn lời chỉ trích vẫn liên tục hướng về cô nàng.

Có thể thấy lần trở lại này của Trịnh Sảng đã tạo ra nhiều phản ứng tích cực từ khán giả, cụ thể là trong vòng một thời gian ngắn, cô nàng đã lên hot search tận hai lần, không phải do scandal mà do ngoại hình thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Lần lên hot search gần đây nhất (hôm 12/4) cũng là vì ngoại hình của Trịnh Sảng, cô xuất hiện với kiểu tóc khá "ngộ nghĩnh", khuôn mặt bầu bĩnh, khiến các fan đều cực kỳ vui mừng và còn khen cô trẻ như học sinh trung học.

BÍCH TUYỀN