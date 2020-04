Bất ngờ với cách kêu gọi quyên góp của hội du học sinh đạt 50 triệu cho quỹ chống COVID-19

Quảng cáo

Đúng như tên gọi Pay It Forward by Du Học Sinh Việt Nam, dự án muốn tạo điều kiện giúp các bạn du học sinh có thể đóng góp cho đất nước bằng con đường đúng đắn nhất - học tập. Pay It Forward by Du Học Sinh Việt Nam là dự án gây quỹ cộng đồng nhằm đóng góp vào “Quỹ phòng chống dịch Covid-19” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cách hoạt động của dự án rất sáng tạo: Giúp đỡ những bạn trẻ Việt Nam có cơ hội tiếp cận với các chương trình học bổng, du học, cải thiện ngoại ngữ. Đổi lại, các bạn trẻ sẽ quyên góp 200,000 đồng/bạn đến quỹ chống dịch Covid-19.

Pay It Forward by Du Học Sinh Việt Nam là một hình thức gây gũy cho quỹ chống dịch Covid-19 khá sáng tạo: kết nối các bạn mentor và mentee để chia sẽ kiến thức cho việc du học. Đổi lại, mentee sẽ quyên góp 200,000 đồng/bạn vào quỹ chống dịch như một lời cảm ơn các mentor.

Cụ thể, dự án kết nối các bạn mentor là du học sinh cùng các mentee là học sinh, sinh viên tại Việt Nam với tiêu chí nhiệt tình, có kỹ năng chia sẻ kiến thức liên quan đến học ngoại ngữ, kinh nghiệm liên quan đến du học, apply học bổng, các chương trình trao đổi... Một buổi mentoring có thể là 1:1 hoặc 3:4. Nội dung cụ thể do mentor lựa chọn, đề xuất. Ví dụ: Giảng dạy ngoại ngữ (Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Đức...), hướng dẫn viết thư xin học bổng, hướng dẫn tìm kiếm, apply học bổng/các chương trình trao đổi...

Là một du học sinh được hưởng nền giáo dục từ những nước phát triển nhất, các bạn mentor sẽ là những người “chỉ đường", chia sẻ những lời khuyên, thông tin hữu ích đến các bạn trẻ tại Việt Nam. Đặc biệt, tất cả buổi chia sẻ đều được tổ chức trực tuyến qua những phần mềm như Zoom /Skype/Hangout/Facebook Messenger/Google Classroom/Adobe Connect... phù hợp với thời gian biểu của mentor và mentee.

Dự án được thành lập bởi 5 bạn hiện là du học sinh/ cựu du học sinh tại nhiều nước trên thế giới nhưng đều có mục tiêu chung: đóng góp sức nho nhỏ cho đất nước trong mùa dịch Covid-19

Nếu bạn mong muốn vừa có thể đóng góp nho nhỏ trong công tác phòng chống dịch lại vừa có thể tìm kiếm cho mình một mentor - người hướng dẫn "xịn xò" giúp bạn "săn" học bổng du học trong mùa Covid-19 này thì đây chính là nơi dành cho bạn! Mời bạn tìm hiểu thông tin về dự án tại đây.



Dự án vẫn đang đều đặn đăng tải thông tin mentor cũng như tìm kiếm các mentee ham học hỏi và muốn hỗ trợ đất nước. Tin rằng dự án sẽ sớm thành công!

