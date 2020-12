Bất ngờ với sức ảnh hưởng của Tổng thống Trump: Sách nào liên quan đến ông cũng bán chạy

Quảng cáo

Trong vòng 3 tháng kể từ khi ra mắt, cuốn sách The Ballad of Songbirds and Snakes của bộ Hunger Games (Đấu trường sinh tử) đã bán được 1,3 triệu bản - một “bàn thắng” ngoạn mục trong ngành xuất bản.

Nhưng cuốn sách Too Much and Never Enough (Quá nhiều và không bao giờ đủ) - hồi ký của Mary L. Trump (cháu gái Tổng thống Trump) về người chú của mình - đã “qua mặt” The Ballad of Songbirds and Snakes chỉ trong một tuần.

Cuốn sách "kể hết" của cháu gái Tổng thống Trump khiến hai chú cháu không ưa nhau. Ảnh: Peter Serling/ Simon & Schuster/ AP.

Thực tế, sách về các chính khách ít khi thành công rực rỡ về mặt thương mại. Nhưng Tổng thống Trump dường như là một ngoại lệ. Suốt nhiệm kỳ của ông, những cuốn sách về chiến dịch tranh cử, chính quyền, gia đình, việc kinh doanh, các chính sách, hay thậm chí cả việc chơi golf của ông đều đem rất nhiều doanh thu về cho các nhà xuất bản cả lớn lẫn nhỏ.

Mà nhiều cuốn trong số đó còn bán đặc biệt chạy.

Kristen McLean, giám đốc phát triển kinh doanh của công ty nghiên cứu thị trường NPD Books, nói: “Dù bạn ủng hộ Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ thì cũng phải công nhận rằng, những cảm xúc mạnh về Tổng thống Trump đã khiến việc bán sách chính trị tăng vọt theo cách mà chúng ta chưa từng thấy”.

Đã có rất nhiều sách liên quan đến Tổng thống Trump được xuất bản. Ảnh: Jessica White/ Thời báo New York.

Cuốn Fear: Trump in the White House (Nỗi sợ hãi: Trump ở Nhà Trắng) của Bob Woodward, xuất bản cuối năm 2018, bán được đến hơn 2 triệu bản. Sau đó là rất nhiều sách về sự lộn xộn trong Nhà Trắng, với tác giả là những nhà chức trách đã từ chức, hoặc đã bị đuổi việc trong thời của Tổng thống Trump. Thậm chí, ông Anthony Scaramucci, làm Giám đốc Truyền thông có 11 ngày vào giữa năm 2017, cũng viết cuốn Trump, the Blue-Collar President (Trump, Tổng thống lao động chân tay) vào năm 2018.

Nhiều sách như thế về cùng một người nhưng độc giả có vẻ không hề chán. Sách về Tổng thống Trump vẫn bán rất chạy suốt từ đó đến nay. Mùa hè vừa rồi, cuốn The Room Where It Happened: A White House Memoir (Căn phòng nơi mọi chuyện xảy ra: Hồi ký Nhà Trắng) của John Bolton, người từng là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, cũng bán được hơn 1 triệu bản. Còn cuốn sách của cháu gái Tổng thống Trump đã được tái bản lần thứ… 20.

Tác giả Bob Woodward với tựa sách "Fear" về Tổng thống Trump. Ảnh: Dominik Bindl/ Getty Images.

Eamon Dolan, biên tập viên điều hành ở công ty xuất bản Simon & Schuster nhận xét: “Dù bạn cảm thấy thế nào về Tổng thống Trump, thì ông ấy vẫn là chủ đề tuyệt vời để làm sách. Trump là một nhân vật rất hấp dẫn đối với người mua sách”.

Rồi những cuốn sách kiểu “ăn theo” cũng được xuất bản - sách ca ngợi Tổng thống, sách chỉ trích Tổng thống, hồi ký từ Nhà Trắng, những câu chuyện của phóng viên…, sách nào cũng bán chạy chưa từng thấy dưới thời Tổng thống Trump, theo Jon Meacham, tác giả chuyên viết tiểu sử Tổng thống.

Trong 4 năm vừa rồi, có hơn 1.200 cuốn sách về Tổng thống Trump được phát hành. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Barack Obama, cũng chỉ có khoảng 500 cuốn về ông và chính quyền của ông, theo phân tích của NPD Bookscan.

Một tựa sách về Tổng thống Trump được bày bán. Ảnh: Shannon Stapleton/ Reuters.

Không chỉ vậy, mỗi khi Tổng thống Trump thể hiện sự giận dữ đối với một số cuốn sách qua những dòng tweet của mình, thì những cuốn sách đó lại càng được nói đến nhiều hơn và được bán chạy hơn.

Hồi tháng 9, tức là hơn một tháng trước kỳ bầu cử, cuốn sách Disloyal: A Memoir: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J. Trump (Bất trung: Hồi ký: Câu chuyện thật của cựu luật sư riêng của Tổng thống Donald J. Trump) cũng ra mắt. Công ty xuất bản Skyhorse được cho là đã in hẳn 600.000 bản ngay trong lần in đầu tiên. Rất nhiều cuốn sách khác về Tổng thống Trump cũng “xếp hàng” ra mắt trong cuối năm nay.

Tổng thống Trump cầm một cuốn sách của mình. Ảnh: Scott Olson/ Getty Images.

Rất nhiều người đặc biệt băn khoăn rằng liệu hứng thú với “dòng sách Trump” có giảm đi không, khi mà ông có vẻ không xoay chuyển được kết quả bầu cử. Jonathan Burnham của công ty xuất bản HarperCollins nhận xét: “Sự hỗn loạn trong 4 năm qua đã tạo ra một mức độ quan tâm mãnh liệt (đối với sách về chính quyền Trump) mà có lẽ sẽ không tái diễn trong một khoảng thời gian dài nữa”.

Có một điều rất trớ trêu là, mặc dù Tổng thống Trump là nguồn “cảm hứng” cho rất nhiều cuốn sách, nhưng dường như ông lại không thể giúp cuốn sách mà ông yêu thích bán chạy hơn. Đầu năm nay, ông “giới thiệu” với hơn 80 triệu người theo dõi mình trên Twitter về cuốn Trump and Churchill: Defenders of Western Civilization (Trump và Churchill: Những người bảo vệ nền văn minh phương Tây). Nhưng theo NPD Bookscan thì cuốn này chỉ bán được 2.810 bản.

Tổng thống Trump từng giới thiệu một cuốn sách về ông, nhưng sách lại chẳng bán chạy. Ảnh: Twitter.

Ông Latimer, một đại diện văn học ở Washington, nói: “Khi Donald Trump giới thiệu một cuốn sách, thì số lượng bán cuốn sách đó chẳng tăng được mấy. Nhưng khi Trump ghét một cuốn sách, thì cuốn đó vọt lên số 1 ngay. Nên nếu bạn viết một cuốn sách, bạn sẽ chỉ mong Tổng thống Trump ghét cuốn sách của mình, và mong rằng ông ấy sẽ đăng lên Twitter về điều đó”.

Thục Hân

(Theo nhiều nguồn tin)