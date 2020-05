"Biệt đội V-Designer" bước ra ánh sáng: Khi hình ảnh thay thế triệu ngôn từ

Thực hiện một tấm poster không đơn thuần là công việc ghép hình, chèn chữ, nó còn phải gói gọn được phần nào nội dung và truyền tải mạnh mẽ được thông điệp của tác phẩm. Những nhà thiết kế đồ họa phải dung hòa sáng tạo cá nhân và thông điệp mà nghệ sĩ gửi gắm qua sản phẩm. Họ thỏa sức “vùng vẫy” trong thế giới của hình và chữ ấy để mang đến những tấm poster hợp thời đại hay thậm chí tạo thành xu hướng. Tất cả những điều đó không chỉ cần đến kỹ thuật mà còn là tài năng và khả năng tư duy sáng tạo không ngừng. Do đó, tâm huyết của các designer cũng cần được tôn trọng.

Tên thật: Lê Đức Hiệp

Khách hàng lớn: Nhiều dự án phim điện ảnh nổi tiếng như Song Lang, Tháng Năm Rực Rỡ, Gái Già Lắm Chiêu 3, Anh Trai Yêu Quái… Đặc biệt là dự án Cô Ba Sài Gòn đã giúp anh đoạt giải Họa sĩ xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam 2017.

Với hơn 10 năm làm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, Lê Đức Hiệp luôn mang đến sự tò mò nhất định trong mỗi dự án mà anh tham gia. Thời gian qua, anh còn được truyền thông quốc tế quan tâm bởi tấm poster cổ động Ở Nhà Là Yêu Nước. Có thể nói, Hoa Học Trò là một trong những nơi đặt nền móng để Lê Đức Hiệp thỏa sức sáng tạo với các ý tưởng của mình. Như anh chia sẻ, Hoa Học Trò luôn là một nơi rất đặc biệt. Anh đã đi làm rất nhiều công việc khác nhau trong hơn 10 năm qua nhưng chưa bao giờ bỏ bê công việc ở đây.

Trong các thiết kế, Lê Đức Hiệp không quá chú ý đến việc làm sao để người ta thấy phong cách của anh mà phải làm sao để đẹp nhất. Anh chia sẻ: “Khi sáng tạo bất cứ cái gì, trong đó cũng có một vài chi tiết mang dấu ấn cá nhân của mình một cách vô thức. Những điều mà mọi người hay nhận ra ở sáng tạo của mình là layout sạch sẽ gọn gàng, font chữ tốt và màu sắc kết hợp hài hòa. Nhưng mình tin, những gì đi từ trái tim sẽ đến được trái tim. Nên khi làm gì hãy đặt trái tim mình vào đó”.

Là một người rất tò mò, designer này có thể dành cả ngày để tìm hiểu về một vấn đề, sự vật hay hiện tượng nào đó mà bản thân thấy hay ho. Chính sự tò mò đã giúp anh luôn nạp được những kiến thức mới. Anh chia sẻ mình không bao giờ giới hạn bản thân trong việc tìm tòi, học hỏi.

Tên thật: Nguyễn Minh Tuấn

Khách hàng lớn: Tuấn Nguyễn 5AM không chỉ gắn với vai trò thiết kế poster mà còn đảm nhận sản xuất cho nhiều MV. Anh từng làm việc với nhiều tên tuổi hàng đầu V-Pop như Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Phương Thanh… Riêng dự án MV Xin Đừng Lặng Im của Soobin Hoàng Sơn, anh tham gia sản xuất, viết kịch bản, casting, art design.

Tự nhận mình là một người khá tham lam và luôn muốn thử thách ở nhiều vai trò khác nhau, ngay từ năm lớp 10, Tuấn Nguyễn 5AM đã biết bản thân đam mê lĩnh vực thiết kế đồ họa. Cũng ít người biết, anh từng 3 lần không đậu đại học nhưng không hề bỏ cuộc. Anh tự tìm cơ hội cho bản thân bằng việc tham gia các cuộc thi thiết kế poster phim Giải Cứu Thần Chết, Những Nụ Hôn Rực Rỡ. Đó chính là những bước đi đầu tiên để Tuấn Nguyễn 5AM đến với nghề.

Khi bắt đầu dự án mới, Tuấn Nguyễn 5AM sẽ tìm hiểu định hướng của nghệ sĩ, rồi cân bằng giữa typography (nghệ thuật chữ) và layout trong thiết kế để cho ra poster cuối cùng. Bản thân anh cho rằng, nguồn cảm hứng trong công việc chính là nhiệt huyết của người nghệ sĩ với sản phẩm âm nhạc của họ. Nghệ sĩ phải hiểu mình đang làm gì, muốn gì và trông đợi gì thì Tuấn Nguyễn 5AM mới có thể đồng hành cùng họ. “Làm mới chính bản thân và phải tự làm khó mình để tránh lặp lại mình trong các thiết kế là điều Tuấn tâm niệm khi làm nghề”, anh chia sẻ.

Tên thật: Nguyễn Đoàn Minh Tuấn

Khách hàng lớn: Phụ trách hình ảnh cho The Leader Entertainment và ST.319, Tuấn Maxx nhanh chóng ghi dấu ấn trong lĩnh vực thiết kế đồ họa bằng nhiều sản phẩm chất lượng. Anh còn hợp tác với những cái tên đình đám như Tóc Tiên, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Isaac, Soobin Hoàng Sơn, MIN. Ngoài ra, chàng trai sinh năm 1996 này còn thiết kế poster cho các dự án phim ảnh: Gái Già Lắm Chiêu 2, 30 Chưa Phải Là Tết, Oppa Phiền Quá Nha. Gây được nhiều tiếng vang nhất là thiết kế album Hoàng của Hoàng Thùy Linh và album Inner Me của Vũ Cát Tường.

Theo dõi các sản phẩm sáng tạo của Tuấn Maxx có thể nhận thấy những điểm mạnh về thiết kế chữ, xử lý ghép ảnh cũng như sắp xếp các layout phù hợp. Ngoài việc lắng nghe chia sẻ của nghệ sĩ, Tuấn Maxx cố gắng chủ động xử lý các thiết kế của mình không bị sến hoặc tránh những chi tiết rườm rà. Anh có thói quen là chăm cày phim và nghe nhạc. “Việc tiếp xúc thường xuyên với những thứ mình thích sẽ kích thích sự sáng tạo đối đa trong bạn”, Tuấn Maxx chia sẻ.

Với Tuấn Maxx, thời gian là yếu tố quan trọng trong công việc này. Anh kể: “Mỗi sản phẩm, mình đều rất chú trọng việc làm nổi bật tính cách, màu sắc của từng nghệ sĩ. Từng dự án khác nhau sẽ phải có một không gian hình ảnh riêng biệt vì Tuấn biết đó cũng là kỳ vọng của họ khi tin tưởng giao phần hình ảnh cho mình. Lần thử thách nhất là khi Tuấn phải làm bìa album Hoàng chỉ trong 1 ngày”.

Bản thân Tuấn luôn ghi nhớ câu nói: Muốn làm nghề một cách chuyên nghiệp và lâu bền trong môi trường nghệ thuật, sáng tạo thì phải tự đi bằng chính đôi chân của mình.

Tên thật: Đinh Thiên Phú

Khách hàng lớn: Thiên Phú đã thiết kế hơn 100 poster cho các dự án của nghệ sĩ Việt Nam như Ai Chết Giơ Tay của Huỳnh Lập, The Call của Trấn Thành, liveshow của danh ca Khánh Ly, MV của Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường, Thu Minh, Noo Phước Thịnh, Bảo Anh, Trúc Nhân, Đức Phúc, Chi Pu, UNI5...

Ít ai ngờ, Thiên Phú tự học hoàn toàn về công việc này. Anh chăm chỉ tìm hiểu từ các trang web chuyên về thiết kế hoặc học hỏi kinh nghiệm từ những thiết kế poster của các nghệ sĩ trong và ngoài nước. Trong công việc, hai điều mà Thiên Phú quan tâm chính là sự hài lòng của khách hàng và sản phẩm đó có phù hợp với họ hay không.

Các sản phẩm của Đinh Thiên Phú được đánh giá có mảng màu sắc đa dạng, đan xen những hiệu ứng ánh sáng, hơi hướng cổ tích, ma mị nhưng vẫn hiện đại. Ngoài ra, bố cục trong các thiết kế của anh cũng bắt mắt và dễ thu hút.

Niềm cảm hứng của anh chàng đến từ thần tượng Lady Gaga và series phim hoạt hình Pokémon. Thiên Phú tâm sự: “Lady Gaga có “cái điên” đầy sáng tạo trong âm nhạc mà mình luôn tìm kiếm. Nó được thể hiện trên các sản phẩm sáng tạo của người nghệ sĩ. Phú còn rất mê Pokémon vì đây là một anime sáng tạo nhất mà mình từng biết, khi có cả nghìn nhân vật mang các đặc điểm riêng. Đó là điều Phú muốn gửi gắm trong các thiết kế luôn có ý tưởng và thông điệp riêng”.

Sự kiên nhẫn là điều Phú để tâm khi làm nghề vì nghệ sĩ sẽ luôn có nhiều ý tưởng đột xuất. Anh lắng nghe và biến những cảm hứng đó thành sáng tạo của mình.