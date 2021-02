Dự báo thời tiết: Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới từ chiều tối mai, nhiệt độ giảm sâu

Quảng cáo

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (25/2), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo, từ khoảng chiều tối và đêm mai (26/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, gần sáng và ngày 27/2 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sau đó ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Khu vực Hà Nội: Đêm mai (26/2) và ngày 27/2 có mưa và mưa nhỏ; ngày 27/2 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều mai (26/2), ở các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào; từ gần sáng ngày 27/2, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ.

Ngày 27/2 ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh trời chuyển lạnh.

