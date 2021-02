Du học sinh Việt tại Texas (Mỹ): Đun tuyết làm nước sinh hoạt, đốt củi để sưởi ấm

Đun tuyết làm nước sinh hoạt

Trải qua 3, 4 ngày không có nước sinh hoạt, các bạn du học sinh đã phải tận dụng tất cả mọi nguyên liệu tự nhiên có thể để duy trì nhu cầu và cuộc sống thường ngày. Anh Lộc Nguyễn (sinh viên The University of Texas, thành phố San Antonio, Texas) chia sẻ: “Đã không có nước bốn ngày nay, mình phải ra lấy tuyết về đun sôi lấy nước dội cầu tiêu, một ngày chỉ dám ăn 1 ổ bánh mì cho ít đi toilet lại. Ngoài ra mình cũng để ý đường ống nước nóng nhà mình đã bị đóng băng, qua đợt này mà bị bể ống nước thì lại phải tốn chi phí sửa chữa.”

Lấy tuyết về để tan ra làm nước cho việc vệ sinh. Nguồn ảnh: Hoàng Kha

Bạn Phạm Hoàng Kha (thành phố Arlington, Texas) cũng trải qua cảnh ngộ tương tự: “Giữa trời -15 độ C, không có máy sưởi, không điện, không nước sinh hoạt, chẳng khác gì đang ở giữa cái tủ lạnh khổng lồ. 11 giờ đêm mình phải ra giữa đống tuyết để tìm nước về đội nhà vệ sinh. Ngoài ra gần như là không thể tắm hoặc tắm ké nhà người thân, bạn bè. Các sinh hoạt khác như đánh răng, rửa mặt thì phải dùng nước uống đóng chai thay thế”.

Theo trang MSN, dù đến sáng nay điện nước đã dần được phục hồi, Texas lại trải qua một cơn khủng hoảng khác chính là việc ô nhiễm nguồn nước. Lãnh đạo các thành phố đã đưa ra khuyến cáo cho người dân cần đun nước trước khi sử dụng vì nhiệt độ thấp bất thường đã làm ảnh hưởng đến hệ thống ống nước, tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.

Vừa nghe có điện lại một chút liền tranh thủ "nấu" tuyết. Nguồn ảnh: Hoàng Kha

Kha chia sẻ: “Thông báo gần nhất là sáng hôm qua cho thấy đường ống dẫn nước chính của thành phố Arlington đã bị vỡ/ rò rỉ dẫn đến nguồn nước máy bị nhiễm khuẩn. Đỉnh điểm là sáng nay khi nguồn nước vừa được khôi phục, mở vòi ra thấy nước đục ngầu mình cũng không dám sử dụng. Các nhà hàng cũng đã được thành phố thông báo đóng cửa vì nguồn nước chưa được xử lí sạch.”

Sinh viên trú tại trường học

Cơn bão tuyết cùng việc mất điện, nước, khiến các trường học cũng như học sinh tại Texas tạm "đóng băng" việc học của mình.

"Vài ngày trước khi thời tiết có khi xuống -18 độ C mà điện nước đều không có thì sinh viên phải vào trường để trú tạm để có nước sinh hoạt, điện và internet liên lạc. Các lớp học đều phải hủy vì nhà một số giáo viên cũng bị mất điện và nước. Ngoài ra, do đường xá của Texas cũng bị ảnh hưởng nên việc đến trường khá nguy hiểm, một số công ty cũng đã cho làm việc tại nhà vì nhân viên không thể đến chỗ làm" - Huy Nguyễn (du học sinh trường Texas Christian University, Fort Worth, Texas) chia sẻ với Hoa Học Trò.

Tự dùng than, củi để sưởi ấm

Vấn đề cấp bách nhất khi bị cắt điện ngay trong thời tiết khắc nghiệt nhất chính là việc giữ ấm cơ thể. Theo trang ABC News, Hội đồng điện của bang Texas (ERCOT) đã yêu cầu bang này giảm sức ép lên mạng lưới điện để giữ an toàn bằng cách luân phiên tiếp điện trong các thành phố. Nghĩa là các nhà sẽ được cung cấp điện luân phiên, có điện được vài giờ trước khi lại mất điện, trong lúc đợi mạng lưới được khôi phục hoàn toàn.

Các siêu thị đều hết sạch thực phẩm và nhu yếu phẩm. Nguồn ảnh: Lộc Nguyễn

“Nhà mình bị cắt điện, nước, với gas trong ba ngày ba đêm. Ba ngày trước nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C, kèm bão tuyết gió mạnh, thật sự không thể nào ngủ được. Các gia đình có con nhỏ phải ra xe mở máy sưởi trong xe chứ cũng không chịu nổi. Mình phải tự sưởi ấm bằng cách mặc nhiều đồ nhất có thể, dùng đèn cầy soi sáng và mua củi than đốt lên trong nhà để sưởi ấm. Việc mất điện cũng làm những siêu thị lân cận không thể mở cửa được bình thường và các nhu yếu phẩm, đồ ăn, than củi đều bị mua hết ở mọi nơi.” - Bạn Kami Trương (thành phố Houston, Texas) chia sẻ.

Nhà tại Houston bị bể ống nước do ống nước bị đóng băng. Nguồn ảnh: Group Cộng đồng người Việt tại San Antonio.

Chị Bảo Trang (thành phố San Antonio, Texas) nhớ lại: “Lạnh như vậy thì sức khỏe chịu ảnh hưởng rõ ràng nhất, cảm đau mũi là đương nhiên. Lúc đó cũng không có đồ ăn vì hầu như xài bếp điện và cửa hàng đóng cửa hết, chỉ có thể ăn mì gói sống hoặc đồ hộp trữ. Ra đường cũng không đường vì đường xá đóng băng nguy hiểm, trong nhà lại không có Internet, cả ngày chỉ biết trốn trong chăn.”

“Hi vọng ngày mai sẽ ổn”

Theo MSN, thời tiết khắc nghiệt này đã gây ra cái chết cho 40 người dân, trong đó có gia đình chết vì ngạt khí CO2 khi bật sưởi ngủ trong xe hơi.

Anh Lộc nói thêm: “Mình vui khi được phỏng vấn để có thể cho mọi người biết rằng hãy luôn chuẩn bị và đừng xem nhẹ những sự kiện này. Tuần trước mình cũng từng xem nhẹ và chưa từng nghĩ chuyện này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp gì đến mình cho đến khi mọi thứ tệ đi nhanh như vậy. Bể ống nước khiến trần nhà sập xuống hay cháy tòa nhà do quá tải máy sưởi AC đều đã và đang diễn ra. Hiện tại ở thành phố mình, chỉ cần trụ qua đêm nay khi thời tiết xuống -8 độ C, đến mai sẽ ấm lại. Cục điện cũng đã thông báo sẽ mất vài ngày để phục hồi hoàn toàn, mà có điện thì mới vận hành được máy bơm nước, vậy nên hi vọng ngày mai sẽ ổn.”

Phương Nhi

Ảnh: NVCC