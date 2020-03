Gọi tên “soái ca” của F.A mùa Corona: Nhất Bộ Y Tế, thứ ba... ứng dụng hẹn hò

Tinder, ứng dụng hẹn hò với 50 triệu người sử dụng - đã chèn vào những pop-up khuyến cáo người dùng đi rửa tay, mang theo nước rửa tay diệt khuẩn, tránh đưa tay lên mặt và “duy trì khoảng cách khi đến nơi đông người”.

Lược dịch: An toàn sức khỏe là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Không thể không phủ nhận rằng chúng tôi là một nơi tuyệt vời để gặp nhiều người mới. Trong khi chúng tôi muốn bạn vui, việc bảo vệ chính bạn khỏi virus Cô-Vy quan trọng hơn cả. Đây là vài bí kíp cần thuộc nằm lòng: Rửa tay thường xuyên, đem theo nước rửa tay, tránh va chạm "mặt tiền", tạo vòng tròn khoảng cách giữa chốn đông người...

Trong tuần qua, lượng truy cập các ứng dụng hẹn hò đã tăng lên một cách nhanh chóng ở Anh. Tuy nhiên, cũng không tránh được nhiều câu chuyện dở khóc dở cười khi tìm hiểu về đối phương trong dịch bệnh. Như câu chuyện của Nicole Byer - người dẫn chương trình radio Why Won’t You Date Me - kể rằng chỉ vì nói mình đang đi du lịch trong dịch bệnh virus corona nên cô bị anh chàng trên Tinder "unmatched" luôn.