Gửi Quang Đạt - Hà Trúc: Ở nhà cách ly khổ lắm rồi, đừng “tra tấn” chúng tôi thêm nữa

Nàng là travel-blogger nổi tiếng trong cộng đồng giới trẻ, chàng là cơ trưởng 9X điển trai vạn người mê. Chuyện tình của Quang Đạt - Hà Trúc khi được công khai đã thu hút rất nhiều sự chú ý và ngưỡng mộ của cộng đồng mạng.

Còn nhớ những ngày "Cô Vy" chưa xuất hiện, dân tình từng được phen "GATO nổ mắt" trước độ ngọt ngào và đáng yêu của cặp đôi này. Không chỉ miệt mài đưa nhau đi ăn đi chơi, Hà Trúc còn khiến dân tình ôm tim vì ngưỡng mộ khi chia sẻ mình và bạn trai cơ trưởng đã vi vu hưởng "tuần trăng mật" tới lần thứ... 8.

Trai tài (sắc), gái sắc (tài) yêu nhau thì đứng chung một khung hình thôi nhìn đã thấy hạnh phúc rồi! Dân mạng chắc chắn đều đang hóng album "đưa nhau đi trốn" số 9 lãng mạn, nhưng có lẽ đó là câu chuyện khi hết hạn cách ly xã hội. Thay vì nắm tay nhau đi chơi xa, cặp đôi vẫn đều đặn "ướp mật" chuyện tình và phát "bánh GATO" miễn phí cho hội F.A qua mạng xã hội đấy nhé!

Trong một bài đăng gần đây trên Facebook, Quang Đạt chia sẻ: "Our Coronacation 2020. Sống chậm lại. Nấu Ăn. Phơi Nắng. Bơi. Đọc sách. Nhớ Paris và Florence. Xem hết "Crash Landing On You". Lên kế hoạch đi Thụy Sỹ. Sắp xếp tủ tài liệu. Thu dọn cuộc sống. Ngắm Hoàng hôn. Bàn luận xem Landmark hôm nay xếp hình gì trên đỉnh. Cảm động vì nhận ra Landmark xếp hình trái tim. Chọn những cách khác để thấy mình hạnh phúc". Tất nhiên, đi kèm với caption đó không thể thiếu hình ảnh của cô bạn gái xinh đẹp rồi.

Người yêu nhà người ta "ngọt" thế này bảo sao "hội ế" không GATO được đây! Lướt Instagram cũng đoán được anh chàng Quang Đạt đang đắm chìm trong tình yêu và hạnh phúc tuyệt vời khi liên tiếp đăng tải những đoạn trích dẫn ngọt hơn mía lùi. Story của đôi trẻ thì khỏi bàn khi thường xuyên xuất hiện những khung hình lãng mạn, ấm áp bên nhau. Cùng xem phim, ngắm phố phường, chơi đùa với thú cưng... những khoảnh khắc thường nhật nhưng quá đỗi dễ thương và tình cảm. Bên Instagram nhà gái, clip cả hai thử thách plank tại nhà cũng thu hút hàng trăm ngàn lượt xem. Ai ai cũng tấm tắc khen cặp đôi đã đẹp lại còn tình hết sức!

Cùng nhau nằm dài trên ghế sofa xem phim.

Cùng nhau nấu nướng và thưởng thức những món ăn ngon. Cùng nhau đắp mặt nạ dưỡng da. Những khung cảnh ấm áp này có phải là điều mà hội cô đơn thường hay mơ mộng đến?

Couple không những xứng đôi vừa lứa mà còn rất hài hước và dễ thương theo cách riêng.





Linh Phương

ẢNH: FBNV