Hậu đại dịch: Cả một thành phố bị yêu cầu ăn kiêng giảm cân, người dân bảo: “Còn lâu!“

Tin sốc đã đến với người dân thành phố Huntington (Long Island, New York, Mỹ). Đó là vì các nhà lập pháp ở đây đưa ra gợi ý rằng người dân toàn thành phố phải giảm cân, do hầu hết mọi người đều tăng cân quá nhiều trong thời gian phải ở nhà do đại dịch.

Nhưng tin này không được người dân đón nhận như các nhà lập pháp mong đợi. Mọi người ở Huntington đổ lên mạng xã hội và gọi chiến dịch giảm cân toàn thành phố này là “nực cười”. Có người còn bảo: “Đây là chuyện đùa à?”.

Các cán bộ ngành Y giới thiệu về chương trình giảm cân toàn thành phố.

Các quan chức của thành phố đáp rằng không, đây là chuyện thật, nhưng nó không phải là một lệnh nghiêm ngặt kiểu như cấm uống nước ngọt hay ăn pizza.

William Spencer, người đứng đầu Ủy ban Y tế của cơ quan lập pháp, nói với báo chí rằng bản thân ông đã tăng 5kg trong thời gian ở nhà. Vì ông cũng là một bác sĩ, nên ông rất lo lắng cho sức khỏe của người dân trong thành phố. Spencer nói: “Đại dịch đã khiến cho rất nhiều người tăng cân, và điều đó là nguy hiểm với những người mắc bệnh mãn tính như tiểu đường, hen suyễn…”. Ngược lại, những người béo phì cũng lại có nguy cơ mắc nhiều bệnh hơn.

Người dân thành phố Huntington được đề nghị hãy ngừng ăn vặt.

Nhưng người dân vẫn không xao xuyến trước mối quan tâm đó của Spencer. Có những người cảm thấy bị xúc phạm và phát biểu: “Cân nặng là chuyện của tôi, đừng ai góp ý!”.

Dù sao, Tiến sĩ David Buchin, người đứng đầu khoa béo phì của bệnh viện Huntington, cũng đã được các quan chức của thành phố mời để lên kế hoạch ăn kiêng cho người dân. Bác sĩ Buchin cũng sẽ tổ chức một loạt các sự kiện được livestream trên Facebook, bắt đầu từ ngày 11/5, để hỏi về cân nặng của người dân và đưa ra lời khuyên. Sau đó sẽ có các bài tập thể dục miễn phí được phát qua Zoom để mọi người tập theo.

Các bác sĩ lo ngại rằng những người bị bệnh nền lại còn thêm béo phì thì dễ gặp nguy hiểm. Ảnh: Getty Images.

Mặc dù các nhà lập pháp rất có thiện chí nhưng người dân Huntington có vẻ coi trọng quyền cá nhân của mình hơn hết. Trên các mạng xã hội, người dân vẫn kiên quyết: “Những người đứng đầu nên nghĩ đến những việc quan trọng hơn, còn vòng eo của chúng tôi thì để chúng tôi tự lo”.

Thục Hân

(Theo NY Post)