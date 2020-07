Học BLACKPINK nhảy “How You Like That” với trang phục cách tân, nhóm nhảy B-Wild gây “bão“

HHT - Một trong những điểm thu hút của "How You Like That" là outfit trang phục truyền thống được cách tân. Vậy nên khi cover bài hát này, một nhóm nhảy đã thực hiện concept tương tự với áo Nhật Bình và nhận được lời khen ngợi từ fan hâm mộ.