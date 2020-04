Hot-streamer Linh Ngọc Đàm chính thức lên tiếng về những ồn ào của bản thân thời gian qua

Linh Ngọc Đàm hiện đang là một trong những nữ streamer thành công hàng đầu tại Việt Nam. Bên cạnh sự nổi tiếng với vai trò là một streamer Việt, cô nàng được nhiều người biết đến và theo dõi thường xuyên qua các clip hài hước, vui nhộn.

Kênh YouTube của Linh Ngọc Đàm hiện tại đã sở hữu gần 2 triệu lượt theo dõi và sự quan tâm, ủng hộ từ khán giả. Bên cạnh là nữ streamer, game thủ chuyên nghiệp, Linh Ngọc Đàm còn thử sức mình trong lĩnh vực người mẫu ảnh và thường xuyên xuất hiện trong một số phim online, MV ca nhạc.

Cô nàng thực sự tạo ấn tượng và thu hút người xem với vẻ ngoài xinh đẹp, dễ thương, hoạt bát. Nhờ vào các video hài hước, đa dạng về mặt nội dung khiến cộng đồng mạng phải điên đảo và truy tìm hình ảnh cô.

Nữ streamer đăng đàn giải thích trên trang Facebook cá nhân với nội dung như sau:



"Mấy ngày nay thật sự là những ngày tháng khó khăn đối với mình. Hôm nay cũng muốn viết 1 cái gì đấy làm kỉ niệm sau này đọc lại để biết bản thân đã trải qua những năm tháng như thế nào. Cũng muốn giải thích một chút cho những người yêu thương được yên lòng.

1. Việc mình lên phường và sử dụng bóng cười là thật. Cụ thể là hội bạn thân mình có tổ chức party ăn mừng 1 cặp đôi mới chia tay xong quay lại ở nhà mình. Sau đó tụi mình có làm ồn vì nhạc rất to. Sáng hôm sau mọi người về hết thì công an phường có qua kiểm tra. Lý do tụi mình bị lên phường là do "không đăng ký tạm trú tạm vắng". Sau đó 5 đứa đi lên đăng kí và nộp phạt mỗi đứa 268K rồi về. Mấy bạn kêu mình phạm pháp. Mình xin lỗi, tội của mình là gì khi công an phạt mình vì không đăng kí tạm trú tạm vắng? Tụi mình sử dụng những thứ đó là sai. Nhưng tụi mình có livestream hay tuyên truyền kêu mọi người "chơi đi" đâu ạ ? Lớn cả rồi. Cuộc đời ai làm gì thì người đó chịu. Đừng bắt mình phải là tấm gương cho ai cả.

Lời giải thích trước đó trên IG của Linh Ngọc Đàm về vụ việc hút bóng cười bị công an bắt.

2. Phải ghét 1 người tới mức nào mới có thể làm mấy cái trò fake clip nhạy cảm của người đó để hạ nhục người ta nhỉ? Ghép đầu mình vào clip của con bé Trung Quốc không kiếm được miếng sẹo hay miếng hình xăm nào. Cái đầu thì cắt ra từ clip mới mà kêu là clip này quay hồi chưa xăm. Rồi mấy chị em tỏ vẻ cao sang lắm share ầm ầm rồi khẳng định chắc nịch "không phải nó thì ai". Các chị ơi sau này em nói thật đừng đẻ con gái. Ghét 1 người là chuyện bình thường. Nhưng mà ghét cho nó sang. Chửi nó bằng sự thật nó sẽ cảm thấy thấm thía. Chứ đừng dùng mọi cách mọi thủ đoạn đê tiện vì thật sự nó không sang. Anti cũng có tự trọng của 1 anti chứ cứ anti là không cần biết đúng sai phải trái miễn sao giết được đứa mình ghét thôi à?

3. Câu chuyện tức cười nhất là phốt của chị MiDu. Chưa bàn đến đúng sai nhưng em không hiểu thông tin ở đâu là em tố, em bóc phốt, em than thở, em ấm ức...?

Linh Ngọc Đàm trong MV "Anh nghĩ anh là ai" của hotgirl Midu.

Em có nói cái gì đâu ạ mấy anh chị lạ ghê?

Em chả nói gì. Em đi quay MV trong 2 ngày và em về thẳng nhà từ đó về sau ngoài truyền thông cho MV ra em chả nói gì. Mọi người ơi có logic 1 tí đi. Tin đồn tự nhiên xuất hiện xong cái mọi người kêu em tố? Ủa em tố gì? Làm diễn viên thì phải chấp nhận diễn những phân đoạn có trong kịch bản. Em cũng đâu phải dạng hiền lành ngoan ngoãn gì mà để người ta sàm sỡ hay đánh đập mà không lên tiếng vì "không là gì, không có chỗ đứng" đâu? Em cần gì phải có chỗ đứng. Em cần gì vào showbiz mà em phải chịu đựng?

Phân đoạn Midu thẳng tay tát Linh Ngọc Đàm trong MV.

Thôi kết thúc ở đây nói chung mọi người cũng biết em không phải kiểu người khi mọi chuyện ập đến sẽ khóc lóc hay phân trần để cho mọi người thương đâu ai ghét cứ ghét nhưng cái gì em làm em nhận còn cái gì em không làm là em không nhận. Cây ngay không sợ chết đứng làm gì căng. Cám ơn tin nhắn động viên từ rất rất nhiều người đã gửi tới em em đọc hết không chừa cái nào. Post lên đây tin nhắn động viên của bố mẹ em làm động lực nè.

Tin nhắn động viên của bố mẹ Linh Ngọc Đàm gửi con gái.

Mọi người thấy đấy dù có chuyện gì chỉ cần gia đình tin em là em chả sợ gì hihi iloveyou".

Sau khi đăng tải, bài đăng của Linh Ngọc Đàm đã nhận hàng trăm nghìn lượt like cũng như hàng ngàn bình luận. Dân mạng nhanh chóng gửi lời động viên hot-streamer mạnh mẽ, giữ gìn sức khoẻ để vượt qua giai đoạn khó khăn này.