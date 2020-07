Khoảnh khắc đứng tim khi hai cậu bé nhảy từ tầng 3 xuống để thoát đám cháy nhà

Quảng cáo

Hai anh em cậu bé trong video đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhảy từ tầng 3 xuống, vì đám cháy ở căn hộ đang mỗi lúc một to hơn. Sự việc này xảy ra ở thành phố Grenoble (Pháp). Đoạn video được ghi lại bởi một người ở tòa nhà gần đó.

Hai anh em rất can đảm này, cậu anh 10 tuổi và cậu em 3 tuổi, lúc đó ở trong nhà, mà nhà thì được bố mẹ khóa cửa và hai cậu bé cũng không có chìa khóa.

Cậu anh đã đưa em ra bên ngoài cửa sổ. Cậu bé hẳn phải rất khỏe thì mới giữ được em như vậy.

Đám cháy với khói đen mù mịt không ngừng lại, nếu không nhanh là chết, nên cậu anh đưa em ra ngoài cửa sổ, chỉ biết đặt lòng tin vào những người hàng xóm đứng bên dưới. Sau một chút đắn đo, cậu anh thả cậu em rơi xuống và may quá là hàng xóm đã “bắt” được. Khoảnh khắc này đúng là “đứng tim” đối với bất kỳ ai (đặc biệt là với bố mẹ của hai cậu bé khi họ xem lại). Sau đó, cậu anh cũng trèo ra ngoài cửa sổ, lại hy vọng vào may mắn thêm một lần nữa, và can đảm nhảy xuống. Mời bạn xem video:

Đã có hàng chục người lính cứu hỏa tới hiện trường để dập lửa. 17 người bị thương trong sự việc này, nhưng nguyên nhân gây cháy chưa được xác định.

Athoumani Walid, một sinh viên 25 tuổi, đã bị gãy một tay khi đỡ hai anh em cậu bé kia. Anh kể lại: “Tôi chạy đến khi nghe tiếng kêu la. Hai cậu bé đang đứng ở cửa sổ tầng 3. Có rất nhiều khói, lửa, tiếng nổ ngay bên trong tòa nhà. Hai anh em đó đã rất sợ và đang khóc lóc”.

Eric Piolle, thị trưởng của Grenoble, đã cảm ơn tất cả những người tham gia vụ cứu hộ anh hùng này.

Những người hàng xóm anh hùng tham gia đỡ hai cậu bé nhảy từ tầng 3 xuống.

Sau việc cậu bé chịu chó cắn thay em, thì sự việc lần này lại cho thấy sự dũng cảm của một người anh, bạn nhỉ.

Từ người hùng tới người hùng: “Captain America” nhắn gửi cậu bé chịu bị chó cắn thay em Cậu bé đó được gọi là “anh hùng” vì đã chịu để chó cắn vào đầu, vào mặt, nhằm cứu em gái mình. Đến cả một “người hùng trong phim” là Captain America cũng phải ngưỡng mộ “người hùng đời thực” này.

Thục Hân

(Theo nhiều nguồn tin)