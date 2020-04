Lạ lùng thử thách “vòng ba” gây sốt trên TikTok: Ai cũng ước thất bại để được bạn bè GATO

Quảng cáo

Nếu không lầm, 99,99% thử thách được tạo ra để mọi người chinh phục thành công và tán thưởng trong ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè. Duy nhất chỉ có 0,01% thử thách này được tạo ra không vì lí do đó mà trái lại là để... thất bại, lạ chưa?! Đó chính là thử thách "vòng ba" đang gây sốt trên TikTok không chỉ ở Việt Nam mà cả quốc tế.

Cách thực hiện thử thách này khá đơn giản: Nắm hai bàn tay để tạo thành một vòng tay rồi dùng chân bước qua sao cho vòng tay vòng sau lưng là người thực hiện thử thách thành công!

Thử thách "vòng ba" đang gây sốt trên TikTok không chỉ ở Việt Nam mà cả quốc tế. Thử thách này không hề gây khó khăn với những người sở hữu tay dài miên man hay mi nhon. Tuy nhiên, những người tham gia thử thách nếu không có những lợi thế trên vẫn dễ dàng thành công.

Hóa ra, những người thất bại đều có một điểm chung: "vòng ba" to như nhiều người ao ước. Điều này cũng lí giải vì sao người tham gia thử thách cố gắng thất bại vì sự thất bại là một chứng minh bạn có "vòng ba" được "duyệt"! Đây cũng là lí do thử thách này được coi là "dễ gây sứt mẻ" tình chị em khi người ủ rũ vượt qua dễ dàng còn người thất bại thì hả hê vô cùng.

Bạn có thể tìm kiếm bài hát They Call Me Tiago (Her Name Is Margo) - Tiagz để xem thêm nhiều video clip của thử thách trên TikTok. Cùng thử với bạn bè hoặc anh chị em để xem "cái kết" bất ngờ như thế nào nha!

