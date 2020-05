Mua AirPods giá rẻ trên mạng, cô gái tá hoả khi nhận món hàng với kích cỡ “vòi hoa sen“

Quảng cáo

Dù bị chê cười khi ra mắt lần đầu năm 2016, tai nghe không dây AirPods của Apple đã trở thành món đồ vô cùng quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trên tai của giới trẻ và nhiều người nổi tiếng.

Tuy nhiên, không phải người dùng nào cũng sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để sở hữu AirPods. Một số người đã chọn đến những sản phẩm vừa túi tiền hơn, nhưng điều đó đôi khi lại mang đến những tình huống “dở khóc dở cười” như câu chuyện dưới đây.

Bài đăng gây sốt cộng đồng mạng của cô nàng vớ phải tai nghe AirPods “siêu to, khổng lồ”. (Ảnh: Twitter)

Theo tờ USAtodaypost, một cô gái có tên Aleezay, sống ở Dubai, đã tự thưởng cho mình một cặp tai nghe AirPods vào tháng 3 vừa rồi. Tuy nhiên, thay vì mua tại đại chỉ Apple Store, cô nàng lại mua nó trên trang bán hàng trực tuyến Amazon với giá chỉ 50 bảng Anh (khoảng 1,4 triệu đồng).

Dẫu biết rằng chiếc tai nghe với mức giá quá hời này chẳng thể nào mà bằng hàng chính hãng 100%, nhưng Aleezay vẫn hy vọng chiếc tai nghe mà mình đặt sẽ là hàng ở mức chấp nhận được.

Tuy nhiên, ngay giây phút nhận được hàng, Aleezay biết rằng mình đã sai khi xuống tiền mua cặp tai nghe AirPods “giá rẻ” này. Theo đó, thứ mà cô đã chi 50 bảng để mua về chẳng khác gì chiếc vòi hoa sen.

Thứ mà cô nàng đã chi 50 bảng để mua về chẳng khác gì chiếc vòi hoa sen. (Ảnh: Twitter)

Quá tức tối với kẻ gian thương, Aleezay đã chụp lại bức ảnh cặp tai nghe “siêu to khổng lồ” và chia sẻ nó lên mạng xã hội Twitter với lời than thở: “Hôm nay tôi vừa nhận được cặp AirPods đặt mua ở trên Amazon. Nhưng mà sao nó to quá vậy nè!”.

“Tôi đặt mua nó trên Amazon vào tháng trước, thú thực tôi biết đây là hàng nhái nhưng không ngờ nó lại như thế này”, Aleezay cho biết thêm.

Ngay lập tức, bài đăng của cô đã nhận hơn 380.000 lượt like và 72.000 lượt chia sẻ. Dưới bài đăng, không ít người tỏ ý thương cảm với Aleezay nhưng cũng có không ít bình luận cười nhạo vì cô nàng đã mua hàng fake.

Tai nghe AirPods mà cứ ngỡ vòi hoa sen là đây! (Ảnh: AliExpress)

“Cái này là AirPods dành cho voi chăng?”

“Bạn có chắc là mình đã đặt đúng size chưa đấy?”

“Bạn có đùa hay không đấy? Những người này có làm cả phiên bản AirPods khổng lồ à?…"

Về phần Aleezay, cô nàng cho biết bản thân mình "rất sốc khi nhận hàng", nhưng đồng thời xem đây là một bài học xương máu cho bản thân.

