Những chàng vlogger, streamer tài năng ẩn mình sau "chiếc hộp bí mật"

Công việc vlogger/streamer đòi hỏi phải lộ diện trước người theo dõi trên các nền tảng xã hội, chính vì vậy công việc này luôn yêu cầu nhất định về ngoại hình. Tuy nhiên những chàng trai dưới đây lại quyết định giấu đi khuôn mặt mình, nhưng chính vì vậy lại tạo nên một sự đặc biệt khiến họ trở nên khác lạ.

He Always Smile

Nhắc đến các vlogger/streamer Việt giấu mặt không thể không nhắc đến vlogger nổi tiếng Khôi Te hay He Always Smile. Tên thật của anh là Đỗ Hoàng Minh Khôi (sinh năm 1992), anh là chủ nhân của kênh YouTube He Always Smile. Ngày 13/2/2013 - channel He Always Smiles ra đời sản phẩm đầu tiên mang tên Valentine 13. Câu chuyện tình yêu trong clip này ngay lập tức nhận được tương tác rất lớn chỉ sau 10 giờ đồng hồ đăng tải với hơn 200.000 views.

Ngoại hình của He Always Smile từng là một điều bí ẩn, khiến nhiều người tò mò.

Thời điểm ra mắt, He Always Smile mang theo nội dung sâu sắc, thấm đượm trải nghiệm, truyền cảm hứng, động lực sống và phấn đấu cho thế hệ bấy giờ. Anh cùng lứa vlogger đời đầu như JVevermind, Huyme, An Nguy… trở thành một phần của tuổi trẻ 8X, 9X.

Không giống với những Vlogger khác, He Always Smile che giấu khuôn mặt thật của mình sau chiếc đầu hộp Giấy, điều này vừa tạo ra cho anh vẻ bí ẩn lại vừa khơi gợi sự tò mò của khán giả, khiến cho kênh của anh có một sức hút rất đặc biệt lúc bấy giờ

Vào năm 2015, He Always Smiles bỏ hộp và chính thức công khai danh tính là Đỗ Hoàng Minh Khôi. Ngay lập tức, nhan sắc thật của anh cũng đã tạo nên một cơn sóng nho nhỏ trong cư dân mạng và những người yêu mến kênh He Always Smiles.

Hiện tại, He Always Smile đã trở thành doanh nhân thành đạt ở tuổi 28.

Bẵng đi 1 thời gian dài, bận rộn với công việc kinh doanh cá nhân với những thương hiệu lớn nên anh cũng tạm dừng ra mắt clip mới. Đến tháng 2/2020, bất ngờ He Always Smiles trở lại với clip “Smile Again” khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

Ngay sau khi trở lại, anh lại tiếp tục những vlog truyền cảm hứng cho khán giả theo dõi với phong cách trưởng thành hơn và những bài học rút ra từ trải nghiệm công việc của một doanh nhân trẻ thành đạt. Mặc dù không còn chiếc hộp giấy, nhưng những bài học về kinh doanh và cuộc sống của anh vẫn luôn có lượng khán giả theo dõi trung thành.

Sau nhiều năm vắng bóng, He Always Smile đã trở lại với những vlog truyền cảm hứng và vẫn đều đặn ra clip mỗi tuần.

Oh Nino

Thời gian gần đây, những ai yêu thích nấu ăn, làm bánh thì hẳn không thể không biết đến kênh Youtube Nino’s Home. Lựa chọn việc tập trung vào đồ ăn, góc quay đẹp, hướng dẫn nấu ăn tỉ mỉ cùng với những lời bình luận hài hước, Nino nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm, yêu mến của mọi người, không chỉ trong nước mà còn cả nước ngoài.

Chủ nhân của Nino’s Home là một người rất thích nấu ăn và yêu động vật.

Chỉ sau 1 thời gian ngắn, kênh Youtube Nino’s Home đã đạt hơn 2 triệu lượt đăng kí theo dõi, hầu như clip nào cũng hàng triệu lượt xem, trong đó clip có lượng xem lớn nhất lên đến hơn 17.000.000 view.

Nino tên thật là Nguyễn Duy Hoàng (Sinh năm 1995). Nino luôn giấu mặt sau một chiếc đầu hình con gấu nên cũng không ai rõ dung mạo của anh ra sao, chỉ biết với thân hình cao ráo và rắn rỏi, Oh Nino tạo nên sự hấp dẫn rất đặc biệt đối với người yêu mến ẩm thực.

Nino chia sẻ là do bản thân anh rất yêu thích những thứ đáng yêu và chú trọng vẻ bề ngoài của món ăn vậy nên những món ăn anh làm đều khoác lên mình vẻ ngoài dễ thương. Chàng trai 9X cũng bật mí, bản thân anh giấu mặt sau chiếc đầu hộp Gấu vì anh chưa muốn lộ diện. Bởi anh hy vọng mọi người quan tâm, chú ý đến anh nhờ chính các món ăn anh làm chứ không phải khuôn mặt của mình.

Không cần nhìn mặt cũng biết chắc chắn Nino chắc chắn đẹp trai

Anh Đầu Hộp

Anh Đầu Hộp tên thật là Vũ Đình Vinh (sinh năm 1999), được coi là Streamer bí ẩn nhất của làng Creator Việt. Tương tự như Oh Nino, Anh Đầu Hộp giấu đi khuôn mặt của bản thân sau chiếc đầu hộp Gấu.

Điểm khác biệt của chàng trai trẻ này so với lớp đàn anh đó là giọng nói. Mang trong mình khả năng chơi game có số có má, kết hợp với giọng nói dịu dàng và nhiều cảm xúc, anh Đầu Hộp thu về cho mình một lượng fan trung thành lên đến cả chục nghìn người mỗi lần lên sóng livestream.

Anh Đầu Hộp cái tên đầy bí ẩn mới trong làng streamer Việt Nam



Sự vươn lên của Anh Đầu Hộp trong làng streamer Việt Nam gắn liền với tựa game “Rắn Săn Mồi Online” vào cuối năm 2019. Anh là một trong những streamer có lượng giờ livestream được sản xuất nhiều nhất trên nền tảng Facebook Gaming trong suốt 2 năm liên tiếp.

Thời gian gần đây khi dịch bệnh hoành hành, Anh Đầu Hộp càng nổi bật hơn trong giới streamer khi gửi tặng cho ngôi trường cấp Ba cũ của mình 5000 chiếc khẩu trang. Hành động “uống nước nhớ nguồn” này khiến không chỉ người hâm mộ anh mà các game thủ khác nức lòng.

Nghiêm túc với nghề, kiên định với bản thân, quan điểm riêng biệt, nhân cách tốt đẹp và lối nói chuyện cuốn hút, trầm tĩnh, Anh Đầu Hộp có đầy đủ tố chất kế thừa lớp đàn anh đi trước như Độ Mixi, Pewpew... Không phải tự dưng mà bất kỳ ai đã ghé thăm stream của Anh Đầu Hộp đều ở lại theo dõi và gắn bó rất lâu với kênh livestream của anh.

Hiện tại fanpage của Anh Đầu Hộp đang có hơn 427.000 người theo dõi và trung bình hơn 10 nghìn người xem trực tiếp mỗi lần lên sóng

MỸ LINH