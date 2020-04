Những tin tức tích cực sau đây sẽ làm bạn mỉm cười trước mùa dịch COVID-19

Ở Mỹ, vài tiệm tạp hóa quy định khung giờ dành riêng cho người cao tuổi (elderly hours) để bảo vệ sức khỏe cho họ.

Nhiều hoạt động thiện nguyện do các bạn trẻ được “vào đời”, một trong số đó là Shopping Angels - dịch vụ mang đến tận nhà các đồ dùng cần thiết cho người cao tuổi và người có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Từ tháng 3, với công cụ như email, điện thoại và Facebook, Jayde Powell - sinh viên sáng lập Shopping Angels - đã miệt mài kết nối tình nguyện viên khắp đất nước với người cần sự giúp đỡ.

“Sáng thức dậy, mình nhận được 20 đoạn voicemail, 56 email từ khắp nơi như Connecticut, Long Island, Sacramento, Los Angeles, Phoenix, Arizona mong muốn làm tình nguyện." - Cô gái 20 tuổi phấn khởi kể lại. Từ lúc bắt đầu với con số tham gia là 20 bạn quen biết, tổ chức đã tăng tăng vọt với mạng lưới phủ khắp cả nước Cờ Hoa.

Tinh thần của giới trẻ thật là tuyệt vời và đẹp đẽ các bạn nhỉ!

Hàng loạt công ty chuyển sang sản xuất đồ dùng chung tay chống dịch

Ở Trung Quốc, nhiều nhà máy (điển hình như Foxconn, Xiaomi, Oppo…) nhiệt tình tham gia sản xuất khẩu trang. Có nơi còn đẩy lên sản xuất 24/24 để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.

Hãng Toyota Motor hiện cũng cam kết hỗ trợ tăng sản xuất máy thở và mặt nạ chống độc. Cả thế giới cũng vui mừng đón chào sự hỗ trợ từ rất nhiều doanh nghiệp, từ nhỏ đến lớn. Phải, vì dù sống nơi đâu, chúng ta đều được gắn kết bởi hệ gene tiến hóa nhất địa cầu, và tinh thần nhân văn ấy luôn chảy trong tim mỗi con người. (Bạn có biết dù có hàng triệu điểm khác nhau, tôi, bạn hay một người Mỹ gốc Phi có hệ gene tương đồng tới tận 99,9% đó).

Một doanh nghiệp ở tỉnh Phúc Kiến có công suất đạt 200.000 chiếc khẩu trang/ ngày - Ảnh: The New York Times.

“Chúng ta đều sống dưới cùng một bầu trời"

Cũng nhờ lúc khó khăn, quan hệ tương thân tương ái giữa các quốc gia, cụ thể là Nhật Bản và Trung Quốc càng thêm thắm thiết.

Trên những kiện hàng chứa khẩu trang, nhiệt kế - các nhu yếu phẩm trong mùa đại dịch viện trợ từ Japan Youth Development Association (JYDA), một dòng chữ vỏn vẹn 14 từ đã sưởi ấm biết bao con tim người Trung Quốc: "Even though we live in different places, we live under the same sky." (Dẫu cho chúng ta sống tại nhiều nơi khác nhau. Thì ta đều sống dưới cùng một bầu trời.) Đó là một câu thơ cổ xưa do hoàng đế Nhật gửi đến nhà sư Trung Quốc, gợi nhắc tình đoàn kết thật đúng lúc trong thời cuộc hiện nay.

Khác nơi ở nhưng chung một bầu trời - Ảnh: Internet

Ngay khi cộng đồng bắt nhịp, câu thơ đã trở thành một làn sóng trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo với hơn 39.000 bài post nói về nó. Ngay cả cựu thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama cũng chia sẻ hình ảnh ấm lòng này trên Twitter của mình.

