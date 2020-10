Nữ diễn viên 9x người Ấn Độ qua đời do suy thận, nghi là do chế độ ăn Keto giảm cân

Ăn kiêng để giữ dáng, giảm cân là chuyện rất bình thường đối với nhiều người, và với các sao thì càng phổ biến. Tuy nhiên, nếu theo một chế độ ăn kiêng quá ngặt nghèo, không chính xác, thì hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng.

Mới đây, nữ diễn viên Ấn Độ Mishti Mukherjee, 27 tuổi, đã qua đời do suy thận. Và “nghi phạm” chính trong sự việc đau lòng này hiện được cho là do chế độ ăn kiêng Keto. Đến gia đình của cô, trong thông báo gửi một trang thông tin giải trí, cũng cho rằng chế độ ăn Keto là lý do khiến sức khỏe của Mishti suy kiệt.

Diễn viên Mishti Mukherjee.

Chế độ ăn kiêng Keto bao gồm việc nạp lượng lớn chất béo, tương đối protein và ít carb. Nó được nhiều bệnh nhân tiểu đường áp dụng vì được cho là khiến mức insulin và đường huyết giảm đáng kể.

Chế độ ăn kiêng Keto bao gồm việc nạp nhiều chất béo.

Nhưng theo Parmeet Kaur, chuyên gia dinh dưỡng cấp cao ở Bệnh viện Narayana (Ấn Độ), thì chế độ ăn Keto tác động đến cơ thể con người rất nhanh, có thể chỉ sau một tuần, và việc nạp nhiều chất béo dễ làm tăng cholesterol xấu. Nạp nhiều chất béo và đạm cũng gây sức ép đối với thận, gây sỏi thận, suy thận. Nhiều người theo chế độ ăn keto bị tụt huyết áp - về lâu dài, điều này có thể gây bệnh tim.

Jeffrey Mechanick, một bác sĩ khoa Tim ở Mount Sinai (Mỹ) từng nói thẳng với tờ USA Today: “Tôi sẽ không khuyên bất kỳ ai theo chế độ ăn kiêng Keto”.

Các bác sĩ khuyên tất cả mọi người, dù ở mức trọng lượng nào, cũng nên ăn cân bằng dinh dưỡng.

Bởi vậy, các bác sĩ cho rằng, dù đúng là chế độ Keto có thể giúp giảm cân nhanh trong thời gian đầu, nhưng những người muốn theo chế độ này nên tìm hiểu thật kỹ, hỏi ý kiến bác sĩ và có chuyên gia dinh dưỡng theo dõi trong quá trình ăn kiêng. Ngoài ra, mỗi đợt ăn kiêng Keto cũng không nên kéo dài quá 45 ngày vì cơ thể sẽ dễ bị mất cân bằng dinh dưỡng.

Thục Hân