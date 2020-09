Sau chung kết Olympia năm thứ 20, MC Diệp Chi bất ngờ trải lòng về nỗi mất mát to lớn

Bất kỳ lúc nào gặp khó khăn, bất kỳ khi nào thấy phân vân, nao núng, mình chỉ nghĩ về duy nhất một điều: làm thế nào, làm việc gì cho mẹ vui, mẹ an lòng nhất, là đủ. Suy nghĩ ấy rồi sẽ dẫn mình đi những con đường đúng. Ước mong lớn nhất của mẹ là mình sống một đời tử tế và hạnh phúc. Và mình nhất định sẽ gắng từng ngày.

Mình phải làm tốt để mừng sinh nhật mẹ, hai bố con đã nhắn tin cho nhau thống nhất như vậy rồi. Vẫy tay chào kết xong, chỉ muốn ngồi thụp xuống mà khóc cho đã... Thì có em An Nhiên chạy ùa tới ôm chặt và thơm lên má mẹ. Ấy là lúc mình tỉnh ra để hiểu mình sẽ không bao giờ phải một mình, cũng không chỉ sống riêng đời mình...

Bên dưới bài viết, cộng đồng mạng cũng như người hâm mộ để lại bình luận an ủi, động viên Diệp Chi với hi vọng cô sẽ mau chóng vượt qua nỗi mất mát to lớn này để mạnh mẽ bước tiếp con đường phía trước.