“Social Distancing” dạy bạn 9 bài học “vàng” về việc tận hưởng cuộc sống và yêu bản thân

Công nghệ được phát minh để tiết kiệm thời gian cho con người. Nhưng nghiệt ngã là khi giải phóng thời gian, chúng ta lại làm nhiều thứ hơn, và cuộc sống càng nhanh, tất bật và bận rộn hơn bao giờ hết.

Sống chậm nghĩa là dành thời gian tận hưởng buổi sáng của mình, dành thời gian tận hưởng mọi việc mà bạn làm trong ngày. Tập trung vào người mình đang giao tiếp dù đó là ai. Thử trải nghiệm làm việc "Single task" thay vì chuyển từ việc này sang việc kia (multi-task), nhưng thật ra không tập trung vào bất cứ nhiệm vụ nào.

Sống chậm không hề dễ dàng và chưa bao giờ dễ dàng, nên giờ đây cũng là dịp nhân tiện tập nó, vì đằng nào muốn nhanh cũng có được đâu!

1. Làm ít thôi và chậm lại: Rất khó để làm ít khi bạn có một triệu thứ muốn làm. Tập trung vào nhiệm vụ quan trọng nhất, chính yếu nhất. Những thứ khác nếu không kịp thì có thể lượt bỏ.

2. Học cách sống tỉnh thức: Không chỉ chậm lại, mà còn tập trung vào những gì mình đang làm. Đó là khi thấy đầu mình đang nghĩ đến chuyện định làm, chuyện đã xảy ra, chuyện có thể xảy ra, thì nhẹ nhàng kéo mình về hiện tại. Tập trung vào những gì đang diễn ra, điều bạn đang làm, quang cảnh xung quanh lúc ấy, những người đang bên cạnh lúc ấy.

3. Tạm biệt chứng hay quên: Làm cái này sợ quên cái khác? Vậy cứ ghi ra những điều muốn làm trên giất note, gạch đầu dòng những thứ cần làm và tô đậm những thứ nhất định phải làm. Chúng ta sẽ cân nhắc chọn việc gì và bỏ việc gì. Gợi ý, bạn có thể chia thành 4 ô, bao gồm: "Việc phải làm ngay"; "Sắp xếp thời gian để làm", "Nhờ ai đó làm", "Để sau".

4. Sống cho bản thân: Ngừng ra ngoài gặp gỡ cũng là dịp bạn bớt đi áp lực phải thể hiện và bớt sống theo sự mong đợi của người khác.

5. Trân quý nhau hơn: Rất nhiều lúc chúng ta gặp gỡ bạn bè, người thân, đồng nghiệp mà không thực sự ở đó với họ, đầu óc cứ nghĩ đâu đâu. Thân thể ở một nơi, nhưng đầu óc rượt theo danh sách những điều mình muốn làm. Chúng ta lắng nghe, nhưng chỉ nghĩ về chính mình và nghĩ về những điều mà mình muốn nói. Bây giờ ngừng kết nối để khi gặp lại chúng ta biết trân quý nhau hơn.

6. Home Sweet Home: Chúng ta có ngôi nhà nhưng ít khi thật sự sống trong đó và tận hưởng và thưởng thức nó. Đây là cơ hội bạn gắn kết với ngôi nhà của mình.

7. Ăn chậm hơn: Thay vì nuốt ừng ực và cố đưa thức ăn xuống cổ họng càng nhanh càng tốt, dẫn đến ăn quá nhiều và không thưởng thức được đồ ăn. bây giờ thưởng thức từng miếng, cảm nhận hương vị. Ăn chậm giúp no hơn với ít thức ăn và thức ăn cũng ngon hơn.

8. "Think out of the box": Làm mọi thứ và tìm ra góc cạnh thú vị của nó, cái hay của nó chứ không chỉ cuồng điên mong hoàn thành. Cuộc sống thú vị hơn nhiều khi việc nào ta cũng nhìn thấy cái hay, hoàn cảnh nào cũng thấy mặt sáng của vấn đề.

9. Chú ý vào hơi thở: Hít thở sâu và để ý từng hơi thở giúp mang bạn về thực tại và và khiến bản thân chậm lại, từ từ lại, cảm nhận cuộc sống sâu hơn.

Đây là lúc toàn dân sống chậm. Dịch bệnh khiến chúng ta mất đi nhiều cơ hội vui vẻ bên ngoài, nhưng lại tình cờ trao cho ta cơ hội quay về nuôi dưỡng những giá trị bên trong. Bạn hãy nắm bắt điều đó nhé!

