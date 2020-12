Tội phạm ấu dâm Cho Doo Soon ra tù: Người dân Hàn Quốc vây kín đập phá, biểu tình

Những ngày gần đây, thông tin tên tội phạm ấu dâm khét tiếng Cho Doo Soon sắp ra tù và sẽ trở lại quê hương Ansan sinh sống khiến cho gia đình nạn nhân và nhiều người dân thành phố hoảng loạn.

Trước thông tin này, chính quyền địa phương đã đưa ra một số biện pháp phòng ngừa, như có kế hoạch lắp đặt 211 camera giám sát tại 64 điểm, bao gồm cả gần nhà của Cho Doo Soon.

Hôm nay 12/12, Cho Doo Soon vừa chính thức được phóng thích khỏi Nhà tù Nam Seoul ở Guro-gu, Seoul vào lúc 6h45 sáng (theo giờ địa phương) với sự hỗ trợ bảo vệ an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Tên Cho Doo Soon được gắn một vòng chân điện tử đã kiểm tra kĩ càng trước khi được phóng thích, bắt đầu chuỗi ngày tái hoà nhập cộng đồng sau 12 năm ngồi tù.

Mới đây, báo chí Hàn Quốc đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên về tên tội phạm ấu dâm này sau khi ra tù và đám đông bị kích động trước sự việc. Cụ thể, ngay trước nhà tù, hàng trăm người dân Hàn Quốc đã tụ tập từ chiều ngày hôm trước và tổ chức một cuộc biểu tình với loạt khẩu hiệu như "Án tử hình sớm cho Cho Doo Soon". Họ chửi mắng, ném trứng vào xe hộ tống Cho Doo Soon, thậm chí đám đông còn chặn đường và nhảy lên nóc xe để đập phá, đòi xử lí Cho Doo Soon.

Cảnh sát đã phải dựng hàng rào dài 100 mét dọc con đường ở lối vào nhà tù, triển khai ba đội lực lượng cảnh sát xử lý nhanh. Cho Doo Soon dự kiến sẽ được phóng thích vào khoảng 6h sáng, tuy nhiên đã bị trì hoãn, một phần do đám đông biểu tình nằm la liệt trước nhà tù.

Hàn Quốc: Người dân sợ hãi, kêu gọi tiếp tục giam giữ tên tội phạm ấu dâm Jo Doo Soon Nhiều dân mạng liên tục kêu gọi chính phủ Hàn Quốc đưa ra các biện pháp thích hợp để bảo vệ nạn nhân. Cha của Na Young cũng không giấu được sự lo lắng về việc tên tội phạm Jo Doo Soon sẽ trở lại Ansan sinh sống.



Linh Linh

Theo Dispatch