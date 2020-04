Trạm tin 24h: Xuất hiện tâm lý trông chờ bỏ thi THPT Quốc gia do dịch COVID-19

Chỉ thay đổi phương án thi THPT Quốc gia nếu teen không trở lại trường sau 15/6



Do tình hình dịch bệnh kéo dài và diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục & Đào tạo quyết định lùi kỳ thi THPT Quốc gia 2020 sang tháng 8 và công bố đề thi tham khảo để teen ôn tập tại nhà. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng với tình hình dịch COVID-19 khó lường hiện nay, Bộ GD&ĐT phải tính đến phương án xấu nhất là bỏ kỳ thi THPT Quốc gia. Kịch bản này khiến nhiều teen đang ôn luyện cho giai đoạn nước rút không khỏi hoang mang, tranh luận trái chiều.

Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ này đang xây dựng các phương án tổ chức thi THPT Quốc gia 2020 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, nếu dịch được kiểm soát tốt, học sinh có thể đi học trở lại vào ngày 30/5 và chậm nhất là ngày 15/6. Khi đó chương trình học sẽ hoàn thành vào 15/7 và teen 12 vẫn có 3 tuần ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia bắt đầu vào ngày 11/8.

Theo TS. Lê Viết Khuyến, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, học sinh cũng không nên có tâm lý buông việc học, ngồi chờ khi nào bỏ thi. Kỳ thi THPT Quốc gia nên được giữ, nếu có thể.

Chỉ thay đổi phương án thi THPT Quốc gia nếu teen trở lại trường sau 15/6. Ảnh: Internet

Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh khóa đầu tiên

Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (High School for Gifted Students in Social Sciences and Humanities) có trụ sở ở 336 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Đây là trường THPT thứ 4 thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội, bên cạnh các Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên), Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ) và Trường THPT Khoa học giáo dục (thuộc Trường ĐH Giáo dục).

Ngày 10/4, lãnh đạo nhà trường cho biết sẽ bắt đầu tuyển sinh các lớp chuyên Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý từ năm học 2020 - 2021, với số lượng dự kiến 90 học sinh cho cả 3 lớp. Đối tượng tuyển sinh là teen lớp 12 trên toàn quốc.

Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển 90 học sinh khóa đầu tiên. Ảnh: VNU

Lộ nhan sắc đời thực của “chị Google”

Chân dung "chị Google" trong truyền thuyết mới đây đã bất ngờ được hé lộ thông qua bài đăng trên FB cá nhân của Lâm Vỹ Dạ. Được biết, nữ diễn viên gặp “chị Google” trong một buổi quay quảng cáo. Khoe ảnh chụp chung với "chị Google", Lâm Vỹ Dạ hào hứng cho biết: “Mấy bạn ơi. Nay tui được chụp hình với chị Google trong truyền thuyết! Cô ấy mắt 1 mí giống tui luôn nè”.

Bức hình được Lâm Vỹ Dạ đăng tải gây "sốt" MXH hôm nay. Ảnh: FBNV

Theo thông tin đang được dân mạng rần rần chia sẻ, “chị Google” có tên thật là Thi Giang, hiện đang làm công việc MC, BTV tại một đài truyền hình. Cô thường xuyên góp giọng, dẫn dắt nhiều chương trình của đài, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiền lộ diện công khai trước công chúng với hình ảnh "chị Google" trong truyền thuyết.

Hình ảnh đời thực của "chị Google" trong truyền thuyết. Ảnh: FBNV

Nhiều tỉnh thành thay đổi lịch, cho học sinh nghỉ đến khi có thông báo mới

Tính đến nay, nhiều địa phương trên cả nước đã thay đổi thời gian nghỉ dịch của học sinh, sinh viên so với thông báo trước đây. Cụ thể, thời gian này có thể kéo dài tới giữa tháng 4 hoặc tới khi có thông báo mới. Ví dụ tại Quảng Ngãi và Lào Cai, học sinh, sinh viên tất cả các cấp của các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp sẽ nghỉ học từ ngày 12/4 cho đến khi có thông báo mới.



Hiện chỉ có 2 địa phương vẫn chưa thay đổi lịch nghỉ học là tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Thái Bình. Nếu không có gì thay đổi, học sinh hai địa phương này có thể quay trở lại trường vào ngày 12/4.



Hot girl Linh Rin thừa nhận rạn nứt tình cảm với thiếu gia Phillip Nguyễn

Tất cả bắt đầu từ việc Linh Rin bỗng dưng xóa hết hình ảnh trên Instagram, bao gồm cả ảnh của bạn trai Phillip Nguyễn. Cô nàng hotgirl chỉ giữ lại một bức hình của bản thân kèm dòng trạng thái đầy tâm trạng, cho thấy dấu hiệu trục trặc tình cảm.

"Lúc này tôi muốn cân bằng cuộc sống và có thêm thời gian để suy nghĩ sáng suốt. Tôi chưa thể đưa ra câu trả lời rõ ràng ở hiện tại bởi bản thân tôi cũng đang trốn tránh nó" - Linh Rin tâm sự.

Linh Rin xóa hết ảnh chung, chỉ để lại bức hình này cùng dòng trạng thái đầy tâm trạng.

Trước khi xuất hiện nghi vấn rạn nứt, cặp đôi luôn là couple được nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: FBNV

Về phía Phillip Nguyễn, giữa lúc bạn gái xóa sạch ảnh chung và thừa nhận rạn nứt, anh chàng vẫn khá im ắng, không đả động gì đến chuyện tình cảm trong những ngày gần đây. Nhiều dấu hiệu cho thấy chuyện tình của cặp đôi không còn êm đẹp như xưa, tuy nhiên thực hư thế nào có lẽ phải chờ đợi thêm để người trong cuộc lên tiếng.

Linh Phương