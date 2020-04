Trạm tin: Hà Nội, TP.HCM không còn ở nhóm “nguy cơ cao”, từ 23/4 được mở hàng kinh doanh

Quảng cáo

Hà Nội, TP.HCM không còn ở nhóm "nguy cơ cao", từ 23/4 được mở cửa hàng kinh doanh

Phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 22/4, Thủ tướng chấp thuận xếp Hà Nội vào “nhóm nguy cơ” thay vì “nguy cơ cao” như trước đó. Các tỉnh, thành còn lại thuộc nhóm nguy cơ gồm: TP.HCM, Bắc Ninh, Hà Giang. 59 tỉnh thành còn lại thuộc nhóm nguy cơ thấp.

Tuy nhiên, một số điểm nóng ở Hà Nội như huyện Thường Tín, Mê Linh và một số nơi có ca nhiễm mà chưa đủ 14 ngày vẫn có nguy cơ cao. Vì thế cần tiếp tục theo dõi, xử lý chặt chẽ, đề cao cảnh giác phòng, chống dịch bệnh và có những biện pháp cụ thể.

Tại các nơi có nguy cơ, nguy cơ cao, Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh, theo thẩm quyền tạo điều kiện cho sản xuất hàng hóa, nhưng đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Đối với nhóm nguy cơ thấp là các tỉnh thành còn lại: cho các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu được phép hoạt động nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho người mua hàng; yêu cầu khách hàng phải thực hiện giãn cách đúng quy định. Chủ cửa hàng phải chịu trách nhiệm về các biện pháp phòng chống dịch của cơ sở do mình quản lý.

Hà Nội từ địa phương "nguy cơ cao" được xếp xuống nhóm "nguy cơ". Ảnh minh họa: Internet

Thủ tướng chấp thuận phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Cũng trong cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 diễn ra chiều nay 22/4, Thủ tướng đã chấp thuận phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mà Bộ GD-ĐT đề xuất. Theo đó, tháng 8 tới đây, các địa phương sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT với mục đích lấy kết quả để xét tốt nghiệp. Việc tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ do các trường tự chủ.

“Kỳ thi này do chủ tịch UBND tỉnh/thành phố chịu trách nhiệm toàn diện, đảm bảo trung thực, an toàn, chất lượng trong điều kiện có dịch bệnh. Cần tăng cường thanh tra, giám sát của các cấp, các ngành như Bộ GD-ĐT, Bộ Công an. Cần tăng cường sử dụng công nghệ để đảm bảo tính trung thực của kỳ thi. Bộ GD-ĐT ban hành quy chế cụ thể để áp dụng toàn quốc chặt chẽ, an toàn, trong đó có việc Bộ phải tổ chức thanh tra, giám sát kỳ thi tại các địa phương, chứ không thể buông lỏng” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD-ĐT tổ chức ra đề thi trên tinh thần “không đánh đố học sinh, học gì thi nấy nhưng phải đảm bảo chất lượng”.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 8 (Ảnh minh họa: Internet)

Lịch thi dự kiến vào lớp 10 của 4 trường THPT hệ chuyên tại Hà Nội



Mới đây, Hà Nội đã công bố phương thức tuyển sinh năm học 2020 - 2021 các trường THPT chuyên trên địa bàn: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Sơn Tây và THPT Chu Văn An. Theo đó, kỳ thi gồm vòng Sơ tuyển và vòng Thi tuyển như mọi năm. Dự kiến lịch thi diễn ra trong 2,5 ngày từ 17/7 – 19/7/2020. Cụ thể:

Ngày 17/7, thí sinh sẽ thi 2 môn là Ngữ Văn (buổi sáng, thời gian làm bài 120 phút) và Ngoại ngữ (buổi chiều, thời gian làm bài 60 phút).

Ngày 18/7, buổi sáng teen sẽ làm bài thi môn Toán, thời gian 120 phút. Buổi chiều là lịch thi môn chuyên. Trong đó, các môn chuyên Ngữ Văn, Toán, Tin, Sinh học có thời gian làm bài là 150 phút. Các môn Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Đức thi trong thời gian 120 phút.

Ngày 19/7 là lịch thi môn chuyên cho các môn Vật Lý, Lịch Sử, Địa Lý, Hóa Học và Tiếng Anh. Trong đó, bài thi môn Lý, Sử, Địa có thời gian làm bài là 150 phút. Bài thi môn Hóa và Tiếng Anh có thời gian làm bài là 120 phút.

Sau khi kết quả thi THPT hệ Chuyên tại Hà Nội được công bố, dự kiến thời gian để teen xác nhận nhập học (trực tuyến/ trực tiếp) diễn ra từ ngày 3/8 – 5/8/2020.

Hà Nội công bố lịch thi dự kiến vào THPT hệ chuyên (Ảnh minh họa: Internet)

Đêm nay, hội yêu thiên văn có thể ngắm mưa sao băng

Nếu thời tiết thuận lợi, đêm 22 và rạng sáng 23/4, chúng mình có thể quan sát mưa sao băng bằng mắt thường luôn đấy! Trận mưa sao băng nhỏ có tên Lyrids này diễn ra vào 16 đến 25/4 hàng năm với cực điểm rơi vào khoảng ngày 22, 23 cùng tháng.

Chỉ cần trời không có mưa hay mây mù thì không cần kính thiên văn hay bất cứ dụng cụ nào khác, người xem vẫn có thể quan sát cơn mưa sao băng này bằng mắt thường. Tuy nhiên, hiện tại miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh, trời nhiều mây nên cũng có khả năng không thể quan sát được mưa sao băng.

Nếu thời tiết thuận lợi, đêm nay teen có thể chiêm ngưỡng mưa sao băng (Ảnh minh họa: Internet)

Theo ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội thiên văn học trẻ Việt Nam, tháng 5 tới cũng sẽ có một trận mưa sao băng diễn ra, nhưng đây không phải trận mưa sao băng lớn. Mưa sao băng lớn nhất năm sẽ rơi vào tháng 8 và tháng 12 hàng năm.

Linh Phương