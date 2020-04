Trạm tin nóng: ĐH Ngoại thương, ĐH Quốc gia Hà Nội công bố phương thức tuyển sinh

Quảng cáo

Một số trường Đại học công bố phương thức tuyển sinh

Thời gian vừa qua, một số trường Đại học đã công bố phương án tuyển sinh riêng khi kỳ thi THPT Quốc gia chưa rõ sẽ tổ chức hay không. Trong bối cảnh phức tạp này, hai trường Đại học được cộng đồng teen chú ý cũng công bố phương thức tuyển sinh cho năm 2020.

Đại học Ngoại thương đưa ra hai trường hợp: kỳ thi THPT Quốc gia sẽ tổ chức và bị hủy bỏ. Nếu kỳ thi vẫn diễn ra như mọi năm, trường sẽ giữ nguyên phương thức tuyển sinh trước đó. Nếu kỳ thi không diễn ra, Đại học Ngoại thương sẽ phối hợp cùng Đại học Quốc gia Hà Nội để tổ chức kỳ thi riêng, với cách thức và form đề tương tự bài thi THPT Quốc gia.

Dự kiến nhà trường sẽ mở kênh đăng ký ứng tuyển online vào ngày 1/6/2020.

Tương tự với Đại học Quốc gia Hà Nội, trường vẫn giữ nguyên các phương thức tuyển sinh như năm 2019 nếu kỳ thi THPT Quốc gia diễn ra. Bên cạnh kỳ thi riêng khi kỳ thi chung bị hủy bỏ, trường cũng xem xét việc xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả học tập bậc THPT kết hợp với các hình thức kiểm tra đánh giá từ xa nếu việc cách ly xã hội diễn ra đến tháng 8/2020.

Hải Phòng tiếp nhận ca nghi nhiễm COVID-19 dù đã xét nghiệm ba lần âm tính

Theo thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, trong bốn ca nghi nhiễm COVID-19 được chuyển đến bệnh viện BV Việt Tiệp cơ sở 2, có một ca từng âm tính với virus ba lần và đã được xuất viện trước đó.

Bệnh nhân này sinh năm 1959 ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, từng nhập Khoa Bệnh Nhiệt đới nghi nhiễm COVID-19 vào tháng 3 và 3 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính, được xuất viện. Ngày 16/4, bệnh nhân trở về Hải Phòng với biểu hiện mệt mỏi, đau vùng hạ sườn phải và được chuyển thẳng vào khoa Bệnh Nhiệt đới BV Việt Tiệp 2 theo dõi, điều trị.

Hiện tại chỉ còn 48 ca vẫn chưa có xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Một thông tin đáng mừng là trong 60 giờ qua, Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào. Bên cạnh đó, các bệnh nhân có triệu chứng nặng như bệnh nhân 91, bệnh nhân 161 đã có tình trạng khả quan hơn.

Cơ hội xem miễn phí vở nhạc kịch kinh điển “Bóng ma trong nhà hát”

Ở nhà cách ly, làm gì cho hết chán? Nếu là một người hứng thú với âm nhạc và đặc biệt là thể loại nhạc kịch, bạn đã có câu trả lời tuyệt hết ý rồi đây! Bắt đầu từ 5 giờ sáng ngày 18/4, kênh YouTube The Show Must Go On đã mở link miễn phí để khán giả có thể thưởng thức vở nhạc kịch kinh điển “Bóng ma trong nhà hát - The Phantom of The Opera” tại nhà.

Sự kiện được tổ chức để kỷ niệm 25 năm vở nhạc kịch ra mắt, khi các nhà hát ở Anh đã đóng cửa vì dịch bệnh.

“Bóng ma trong nhà hát” kể về câu chuyện của người đàn ông bất hạnh Phantom đem lòng say mê một cô gái trong nhà hát và ôm lòng mơ mộng rằng cô sẽ đáp trả tình cảm của mình. Tuy nhiên sau cùng, những gì Phantom nhận lại là một trái tim tan vỡ khi cô gái này yêu một chàng quý tộc trẻ...

Cơ hội xem buổi công chiếu miễn phí qua YouTube này chỉ kéo dài trong 48 giờ thôi đó, bạn hãy tranh thủ thời gian để trải nghiệm một trong những tác phẩm nghệ thuật huyền thoại nhé!

Ph.Thảo

