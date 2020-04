Trạm tin nóng: Điểm danh 5 sự kiện được quan tâm nhất trong 24 giờ qua

Hà Nội ghi nhận ca mắc COVID-19 sau 23 ngày đến bệnh viện Bạch Mai

Chiều tối 6/4, Bộ Y tế công bố 4 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số người nhiễm trên cả nước lên 245. Trong đó, ca bệnh thứ 243 là bệnh nhân T., 47 tuổi, ở Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân từng đưa vợ đi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai ngày 12/3 và từ đó đến nay chưa quay lại bệnh viện.

Ngày 30/3, bệnh nhân khai báo trạm y tế và được cách ly tại nhà, không biểu hiện triệu chứng. Ngày 4/4, anh T. được lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Chủ tịch TP. Hà Nội, trường hợp ủ bệnh đến 23 ngày của BN 243 cho thấy các nghiên cứu ở thế giới đang xảy ra thực tế ở Hà Nội: "Đơn cử Hàn Quốc có ca ủ bệnh lâu nhất 27 ngày; Mỹ trung bình các ca bệnh là 22,5 ngày và Trung Quốc mới công bố ca ủ bệnh lâu nhất ở Vũ Hán lên đến 29 ngày".

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam tính đến 18h ngày 6/4.

Nhiều trường Đại học miễn giảm học phí mùa dịch cho sinh viên

Thấu hiểu được những khó khăn của phụ huynh và sinh viên trong thời điểm dịch bệnh kéo dài, không ít trường Đại học đã có chính sách miễn, giảm học phí từ 10 - 25% cho sinh viên.

ĐH Bách khoa Hà Nội quyết định dành gói 20 tỷ đồng để hỗ trợ học phí cho những sinh viên có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Kinh phí này được trích từ khoản tiết kiệm chi phí vận hành trong thời gian học trực tuyến, tiết giảm đầu tư xây dựng cơ bản của trường...

Học viện Tòa án cũng quyết định hỗ trợ mỗi sinh viên đang ở trong ký túc xá được nhận 1 triệu đồng, trích từ Quỹ tình nghĩa của Hệ thống Tòa án Nhân dân.

Nhiều trường ĐH miễn giảm học phí cho sinh viên trong mùa dịch. Ảnh minh họa: Internet

Tại đầu cầu miền Nam, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cho biết sẽ giảm 25% học phí học online đồng thời kéo dài thời gian đóng học phí kỳ II đến đầu tháng 5 cho sinh viên.

ĐH Công nghệ thông tin giảm 7% học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020 cho tất cả sinh viên hệ chính quy. Sinh viên đã đóng sẽ được giảm sẽ khấu trừ vào năm tiếp theo. Sinh viên tốt nghiệp, bảo lưu, xin thôi học, bị buộc thôi học sẽ nhận lại phần được giảm.

Orange và LyLy tuyên bố tự do sau scandal kiện cáo với Châu Đăng Khoa

Hơn 1 tháng sau những ồn ào"sóng gió" từ bộ 3 Orange, LyLy và Châu Đăng Khoa, mới đây, giọng ca Người lạ ơi chính thức tuyên bố mình và LyLy đã tự do, không còn trực thuộc công ty quản lý của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa nữa.

Thông tin này ngay khi được đăng tải trên trang cá nhân của nữ ca sĩ đã nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn lượt like. Bài đăng cho biết trong suốt thời gian làm việc với luật sư về ồn ào cát-xê và chuyện rời công ty, phía Châu Đăng Khoa không có bất cứ động thái phản hồi nào, chưa kể còn liên tục đánh tráo khái niệm "gian lận" thành "sai sót" để trốn tránh trách nhiệm.

“Tóm gọn lại, từ hôm nay hai chúng em là nghệ sĩ tự do. Nếu muốn khởi kiện công ty cứ làm, hai chị em em sẽ tuân thủ pháp luật. Từ giờ chủ tịch cũng không phải lên báo đài khóc về ân tình nghĩa cũ nữa đâu khi mà hành động thật sự thì quá trái ngược” - Orange chia sẻ.

Phía Châu Đăng Khoa cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thêm bất kỳ phản hồi chính thức nào về vụ việc này. Trước đó, khoảng cuối tháng 2, cả Orange và LyLy bất ngờ tố công ty quản lý của Châu Đăng Khoa làm không rõ ràng tiền cát-xê, tạo scandal và làm việc trái đạo đức nghề nghiệp.

Teen rủ nhau quan sát vũ trụ trong sinh nhật của mình

Nếu bạn chưa biết, 2020 là năm kính viễn vọng không gian Hubble sẽ kỉ niệm 30 năm hoạt động ngoài vũ trụ. Nhân sự kiện đặc biệt này, trang web của NASA sẽ mở ra một mục rất thú vị với tên gọi "What did Hubble see on your birthday?". Theo đó, chúng mình chỉ cần nhập ngày và tháng sinh của mình thì web sẽ hiển thị hình ảnh mà Hubble chụp được vào ngày đó.

Teen không chỉ được ngắm vũ trụ trong ngày đặc biệt mà còn được NASA giới thiệu ngắn gọn về bức ảnh đó luôn, cả một hằng hà kiến thức mới lạ và thú vị đang chờ chúng mình khám phá luôn í chứ! Thử truy cập "What did Hubble see on your birthday?" ngay để có những bức hình xịn sò, cộp mác riêng đem khoe bạn bè thôi nào!

Thử ngắm nghía ảnh chụp vũ trụ trong sinh nhật của chúng mình nào!

Phát hiện mới - virus SARS-CoV-2 tồn tại lâu hơn trên khẩu trang y tế

Theo kết quả nghiên cứu tại Đại học Hong Kong, mầm bệnh gây ra COVID-19 có thể sống trên lớp ngoài của khẩu trang đến 7 ngày, thời gian tồn tại lâu nhất trong các loại bề mặt. "Điều này lý giải việc bạn không nên chạm tay lên khẩu trang. Chạm vào khẩu trang sẽ khiến tay bạn nhiễm khuẩn. Sau đó, bạn có thể sẽ chạm tới mắt và truyền virus vào cơ thể", Malik Peiris, nhà virus học lâm sàng và y tế công cộng chia sẻ với SCMP. Cũng theo các nhà nghiên cứu, mầm bệnh gây ra COVID-19 sẽ biến mất trong 3 giờ trên các bề mặt như giấy in, giấy lụa. Tuy nhiên, nó có thể tồn tại trên tiền giấy, thép không gỉ và nhựa tối đa 4 ngày.

Nghiên cứu cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại trên khẩu trang đến 1 tuần. Ảnh minh họa: Internet

Linh Phương