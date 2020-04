Trạm tin nóng: Những câu chuyện gây xôn xao nhất mạng xã hội 24h qua

Hải Phòng: Một phụ nữ tát công an tại chốt kiểm soát dịch bệnh

Sáng 4/4, bà V.T.T.V (43 tuổi, trú tại phường Đông Hải, quận Lê Chân) đi qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại chung cư 11 tầng khu D2 (phường Đồng Quốc Bình) thì được yêu cầu đo thân nhiệt. Thay vì chấp hành, người phụ nữ này lại tỏ thái độ không hợp tác, giật khẩu trang và tát một chiến sĩ công an trong tổ công tác.

Công an phường Đổng Quốc Bình ngay sau đó đã bắt giữ đối tượng và làm thủ tục bàn giao cho Công an quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng để xử lý theo quy định. Tại cơ quan công an, bà V. bày tỏ sự ân hận, thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã có hành vi chống người thi hành công vụ.

Người phụ nữ này đã có hành vi chống người thi hành công vụ. Ảnh: ANHP

Mẹ và cha dượng bạo hành bé 3 tuổi đến chết đều dương tính với ma túy

Ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội hôm nay đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng với 2 vợ chồng Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991), đều trú tại ngõ 46 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là bé M., 3 tuổi, con riêng của Lan Anh.

Hai đối tượng Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh. Ảnh: Internet

Sáng 30/3, M. được mẹ đưa vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu, với lý do "bị ngã", song dấu vết bạo hành lại xuất hiện trên khắp cơ thể bé gái. Sau đó, cháu M tử vong. Kết quả khám nghiệm cho thấy, M. bị chấn thương sọ não với nhiều thương tích ở vùng đỉnh đầu, thái dương sưng nề, tụ máu, chảy máu não, gãy răng, đùi tụ máu… Tại cơ quan công an, Tuấn và Lan Anh khai nhận, từ đầu tháng 3 thường xuyên đánh đập, hành hạ bé.

Hình ảnh những vết bầm tím do bạo hành trên người cháu M. được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Internet

Qua test nhanh, 2 đối tượng này đều dương tính với ma túy. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ được ma túy tại nhà trọ. Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Công an thành phố khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm.

Bạn trai cũ của cố diễn viên Mai Phương chính thức lên tiếng chuyện nuôi con

Sau khi diễn viên Mai Phương qua đời, nhiều người băn khoăn chuyện ai sẽ là người thay cô chăm sóc và nuôi dưỡng bé Lavie, nhất là khi những thông tin trái chiều liên quan đến mẹ ruột nữ diễn viên được đăng tải. Cho tới mới đây, Phùng Ngọc Huy - bố ruột của bé Lavie đã chính thức lên tiếng, cho biết "Sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để cha con được ở bên nhau, để cho bé một cuộc sống và tương lai tốt nhất trong khả năng của mình".

Đây là lần đầu tiên Phùng Ngọc Huy chính thức lên tiếng sau sự ra đi của Mai Phương.

Giải thích lý do bản thân im lặng trong suốt thời gian qua, anh cho rằng vì muốn giữ sự bình an cho con gái. Phùng Ngọc Huy mong mọi tranh cãi đúng sai sẽ được khép lại để người quá cố được an nghỉ và để bé Lavie có được một cuộc sống bình yên.

Phùng Ngọc Huy sinh năm 1985, là ca sĩ kiêm diễn viên truyền hình. Anh và cố nghệ sỹ Mai Phương từng có thời gian yêu và chung sống. Năm 2013, Mai Phương sinh con gái Lavie. Khoảng một năm sau, Phùng Ngọc Huy sang Mỹ định cư.

Bộ GD&ĐT khuyến khích thi thử đề tham khảo THPT Quốc gia qua Internet

Theo TS Sái Công Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) - Trưởng ban điều hành xây dựng đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2020, thầy cô giáo nên tư vấn hoặc tổ chức cho học sinh thi thử đề tham khảo thi THPT quốc gia qua mạng intrernet. Điều đó sẽ giúp teen làm quen với cấu trúc đề, cách thức thi và rèn luyện tâm lý thi.

Đề tham khảo thi THPT Quốc gia 2020 được công bố chiều 3/4. Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, đề thi tham khảo của kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 đã được Bộ GD&ĐT công bố vào chiều 3/4. Đề được xây dựng trên nguyên tắc phù hợp với hướng dẫn tinh giản nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT. Các câu hỏi trong đề thi hầu hết được sắp xếp theo từng nhóm về độ khó và lần lượt từ dễ đến khó. Càng về cuối mỗi đề thi, các câu hỏi càng có tính phân loại cao.

Teen rủ nhau đu trend làm bánh gạo bằng... bánh tráng

Sau cơn sốt cà phê Dalgona, trứng chiên bọt biển, giới trẻ một lần nữa "sốt xình xịch" với món mới "bánh tráng phiên bản tokbokki". Khi nhà nhà, người người đang tự cách ly thì việc thử chế biến một món mới, đậm vị Hàn nhưng nguyên liệu chuẩn Việt Nam thế này quả là hấp dẫn.

Món mới siêu ngon và độc đáo để chúng mình thử thách tài nấu nướng đây rồi! Ảnh: FB Trần Xuân Đức.

Theo công thức được chia sẻ bởi FB Trần Xuân Đức trên một group Yêu bếp, nguyên liệu cần chuẩn bị và các bước làm đều đơn giản đến bất ngờ. Bánh tráng nhúng nước, nhúng 1 lần 5 miếng bánh (gia giảm tùy thích), nhúng ngập nước (nước lạnh) và cho ra đĩa để khoảng 3' rồi bắt đầu cuộn tròn chặt lại. Sau đó, dùng dao cắt nhỏ vừa ăn. Chỉ cần 5 phút là xong mẻ bánh tokbokki. Chế biến thêm nước sốt và topping nữa là món bánh gạo từ bánh tráng đã hoàn thành rồi!

Linh Phương