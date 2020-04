Trạm tin nóng: Những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua, bạn biết hết chưa?

Tin vui: Số ca khỏi bệnh tại Việt Nam nhiều hơn số ca điều trị

Tính đến 18h ngày 8/4, số ca bệnh tại Việt Nam là 251, trong đó, 126 trường hợp đã khỏi bệnh/ ra viện. Đây là lần đầu tiên trong giai đoạn 2 của “cuộc chiến” chống Covid-19, số ca khỏi bệnh tại Việt Nam vượt lên trên số bệnh nhân đang điều trị. Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đến lúc này Việt Nam vẫn đang kiểm soát dịch bệnh theo kịch bản dự báo và tới đây sẽ xuất hiện thêm các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tin vui trong ngày khi số ca khỏi bệnh tại Việt Nam nhiều hơn số ca điều trị. Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến bệnh nhân 243 (anh T. 47 tuổi), thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) - nơi bệnh nhân này cư trú đã bị phong toả trong 28 ngày, tính từ 8/4. Có tới 9 chốt chặn đã được lập để kiểm soát việc ra vào khu vực này.

Đáng lưu ý, trong số các F1 tiếp xúc với BN 243 có Phó công an phường Đông Ngạc do từng đi ăn cơm cùng bệnh viện. Người này sau đó đã về sinh hoạt cùng 18 cán bộ, chiến sĩ công an phường. Quận Bắc Từ Liêm hiện đã cách ly toàn bộ công an phường Đông Ngạc và phun khử khuẩn trụ sở.

Nam idol Hàn Quốc nhiễm Covid-19 bị tố không tự cách ly

Ca sĩ Yoon Hak (nhóm nhạc Supernova) được ghi nhận trường hợp nghệ sĩ đầu tiên tại Hàn Quốc nhiễm Covid-19. Nam idol được cho là có lịch trình tại Nhật Bản và trở về Hàn Quốc vào ngày 24/3. Sau đó, Yoon Hak nhận kết quả dương tính với Covid-19 vào ngày 1/4 và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Nam ca sĩ Yoon Hak.

Tuy nhiên, báo cáo mới đây của News1 tố cáo Yoon Hak đã không hề tự cách ly sau khi trở về từ Nhật Bản. Điều này dẫn đến việc một phụ nữ từng tiếp xúc với Yoon Hak cũng đã nhiễm virus.

Cụ thể, 2 ngày sau khi trở về từ Nhật Bản (26/3), Yoon Hak không tự cách ly mà tới cơ sở giải trí dành cho người lớn ở Gangnam và gặp người phụ nữ nói trên.

Đến 27/3 anh bắt đầu có những triệu chứng Covid-19 rõ ràng, song phải đến 31/1 mới đi xét nghiệm. Thậm chí một cô gái khác là bạn cùng phòng với người phụ nữ này, cũng đã được chẩn đoán dương tính với virus Corona. Thông tin này đang khiến thành viên nhóm Supernova chịu rất nhiều lời chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng.

Hit "bút táo bút dứa" (Apple Pen) xuất với phiên bản mới

Nghệ sĩ Pikotaro mới đây đã tự cover bản hit "Apple Pen" của mình theo một phong cách hoàn toàn mới, với vũ điệu là các bước hướng dẫn rửa tay. Vẫn là giai điệu rất bắt tay nhưng lời hát đã được "chế biến" để phù hợp với thông điệp: "I have a hand, I have a soap. Wash, wash, wash…”.

Kết thúc MV tuy ngắn ngủi nhưng hài hước và ý nghĩa, Pikotaro nhắn gửi: "We will win" (Chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh). MV này hiện đang thu hút rất nhiều lượt xem chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Vũ điệu rửa tay trên nền giai điệu "Apple Pen", bạn đã xem chưa?

Nhiều trường ĐH lùi thời gian tuyển sinh 2020

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều trường Đại học trên thông báo sẽ xét tuyển dựa trên kết quả THPT Quốc gia và xét tuyển thẳng trước, thời gian thi tuyển sẽ lùi lại sau. Riêng với các trường quân đội, thời gian sơ tuyển tuyển sinh quân sự được lùi tới ngày 20/6.

ĐH Ngoại thương cho biết, do kỳ thi THPT quốc gia được lùi sang tháng 8, các kế hoạch tháng 3 và 4 của trường sẽ được chuyển sang tháng 5 và 6.

Nhiều trường ĐH lùi thời gian tuyển sinh 2020. Ảnh minh họa: Kỳ Huệ

Tại ĐH Bách khoa Hà Nội, năm nay ngoài phương thức xét tuyển dựa trên kết quả THPT Quốc gia và xét tuyển thẳng, trường còn tổ chức kỳ thi riêng. Thí sinh là học sinh THPT trên toàn quốc dự vòng sơ tuyển theo kết quả học tập tại bậc THPT, sau đó làm bài thi riêng của ĐH Bách Khoa. Thời điểm tổ chức, dự kiến tổ chức thi của ĐH Bách khoa Hà Nội từ ngày 20 đến 26/7.

Gói xôi hoa đậu - Thử thách món mới cho hội khéo tay

Thời gian dài nghỉ ở nhà tránh dịch đang khiến hội yêu bếp núc rầm rộ với hàng loạt thử thách món mới siêu ngon. Nếu bạn thuộc team khéo tay và đã từng thành công với cafe Dalgona, trứng bọt biển, thì hôm nay hãy đến ngay với thử thách làm gói xôi hoa đậu xem nhé!

Món ăn quen thuộc có thể được biến hóa đẹp đến ngỡ ngàng thế này đây! Ảnh: Internet

Món xôi thì quá quen thuộc với mọi người rồi, nhưng điều tạo nên sự khác biệt ở đây lại là những điểm nhấn trang trí cho món ăn được làm từ đậu xanh cơ nhé! Ví dụ, chúng mình có thể sử dụng đậu xanh xay nhuyễn để tạo thành những bông hoa, hoặc chiếc nơ/ khăn gói quà, đảm bảo đĩa xôi trông rất đẹp và mới lạ luôn đó!

Linh Phương