Trạm tin nóng: Thông tin mới nhất liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào Lớp 10 THPT

Tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội: Bỏ môn thi thứ 4, dự kiến thi ngày 17/7

Mới đây, Hà Nội đã thông báo thay đổi kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 202, theo đó chỉ thi 3 môn là Toán, Văn, Ngoại ngữ thay vì 4 môn như quyết định trước đó. Teen sẽ làm bài thi môn Toán, Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài mỗi môn là 120 phút. Bài thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút.

Về lịch thi, Hà Nội dự kiến sẽ bắt đầu kỳ tuyển sinh vào ngày 17/7 với môn thi Ngữ Văn vào buổi sáng và môn thi Ngoại ngữ vào buổi chiều. Sáng ngày 18/7, thí sinh sẽ thi môn Toán. Chiều 18/7 và sáng 19/7 sẽ là lịch thi dành cho các môn chuyên.

Dự kiến thi tuyển sinh vào 10 Hà Nội bắt đầu từ ngày 17/7 tới.

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 2 trường công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh, không kể nguyện vọng vào các trường THPT hệ chuyên. Điểm xét tuyển = (Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ văn) x 2 + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên.

Hà Nội: Người đàn ông tấn công công an sau khi bị nhắc đeo khẩu trang

Đi dạo quanh khu vực hồ Văn Chương nhưng không đeo khẩu trang, Nguyễn Bá D. (34 tuổi, trú tại ngõ chợ Khâm thiên, quận Đống Đa) đã được tổ tuần tra nhắc nhở. Tuy nhiên, đối tượng này đã tỏ thái độ không chấp hành mà còn lao vào tấn công cán bộ làm nhiệm vụ.

Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế và đưa Nguyễn Bá D. về trụ sở Công an phường để làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng bước đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối tượng đã bị Công an quận Đống Đa bắt giữ vì hành vi chống người thi hành công vụ.

Việt Nam 48 giờ qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới

Tính đến 6h sáng ngày 18/4, số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam vẫn là 268 ca. Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ ngày 7/3, đã 48 giờ trôi qua, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

48h qua, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới.

Trong số 268 ca mắc COVID-19 đã có 198 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và ra viện. Hiện 70 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 12 cơ sở y tế trong cả nước. Có cả bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện, bệnh viện dã chiến, bệnh viện chuyên khoa. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 69.045 người. Trong đó, cách ly tập trung 324 người tại bệnh viện, cách ly tập trung 11.549 người tại cơ sở khác và cách ly tại nhà, nơi lưu trú 57.172 người.

Linh Phương