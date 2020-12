Trở lại sau 2 năm im ắng, clip mới của Vanh Leg có gì mà đạt Top 1 Trending YouTube?

Kể từ parody Động thăng thiên vào cuối năm 2018, Vanh Leg dường như “lặn” mất khỏi mạng xã hội. Động thái này đã đặt ra nhiều câu hỏi và nghi vấn trong lòng giới trẻ yêu thích dòng nhạc chế này: Vanh Leg đã ở đâu và làm gì trong suốt thời gian qua? Có người cho rằng anh đi nghĩa vụ quân sự, hoặc đã "cá mập hóa cá con", trở thành chồng người ta,...

Vanh Leg là một trong những cái tên được yêu thích trên YouTube với hơn 6,5 triệu lượt subscribe (người theo dõi). Ảnh: Tổng hợp.

Chính vì vậy, ngay khi vừa trở lại Học viện YouTube, MV comeback của anh chàng “thợ lặn” này đã nhanh chóng leo thẳng lên Top 1 trending chỉ sau 2 ngày với 7,2 triệu lượt xem.

"Học viện YouTube" nhanh chóng leo lên Top 1 trên BXH Trending YouTube

Có thể thấy, trong sản phẩm mới lần này, vẫn là giai điệu bắt tai, vui nhộn mang thương hiệu “ông hoàng nhạc chế” cùng những màn cà khịa cả làng YouTuber, nhưng đã có phần tự sự hơn khi Vanh Leg chia sẻ về những khó khăn của mình khi theo đuổi công việc đòi hỏi sáng tạo này.

Huấn Hoa Hồng cùng hiện tượng "giang hồ mạng"

Vanh Leg lên án những video với nội dung thử thách nhảm nhí, vô bổ có thể tác động tiêu cực đến tinh thần và sức khỏe người xem.

Tộc trưởng bộ tộc Mixi cùng câu nói "Lương tháng chỉ 7 - 8 triệu"

Món ăn siêu to khổng lồ của bà Tân Vlog được nhắc đến trong MV

1977 Vlog cũng là một "thế lực" nổi tiếng trong Học viện YouTube thời gian gần đây

Áp lực từ những con số hàng trăm triệu view, vấn đề bị gõ bản quyền đến việc đầu tư chất xám trong từng sản phẩm của mình có lẽ là lý do khiến anh chàng “bất tỉnh” suốt 2 năm qua để suy nghĩ và nhìn lại chặng đường suốt 9 năm của mình.

Trước khi ở ẩn, Nguyễn Việt Anh là một cái tên rất được yêu thích bởi giới trẻ với những bản nhạc chế hàng trăm triệu view, liên tục đạt thứ hạng cao trên Tab thịnh hành của YouTube. Bên cạnh danh tiếng, nam Vlogger cũng từng nhận phải nhiều chỉ trích khi Động thăng thiên xuất hiện nhiều “hiện tượng mạng xấu xí”.

Những con số triệu view là áp lực của không ít YouTuber

Vanh Leg cũng từng nản chí vì nhiều vấn đề liên quan tới lý do bản quyền nội dung trên YouTube.

2 năm là thời gian để suy nghỉ và nhìn nhận lại chặng đường làm YouTuber của Vanh Leg

Thông qua MV mới, Vanh Leg cũng nhắn gửi nhiều thông điệp thâm sâu trước những hành động ăn cắp nội dung kênh YouTube hay bất chấp câu view với thử thách vô bổ, có thể gây nguy hiểm cho người xem: Do only what you want (Chỉ làm những điều bạn thực sự muốn) hay A safety message could save thousands of life (Một thông điệp an toàn có thể cứu sống hàng nghìn người).

Những thông điệp được nhắn gửi qua câu quote dán tường

Từ việc lên ý tưởng, cách quay, diễn xuất cho đến cách thể hiện nội dung đều chỉn chu với dung lượng khá dài 12 phút cho một MV, đây không chỉ là sự trở lại của "ông hoàng nhạc chế" mà còn là lời cảm ơn gửi tới những người đã theo dõi và ủng hộ anh trong thời gian dài chờ đợi.

Chính nhờ điều đó mà Vanh Leg vẫn thu hút lượt view khủng khiếp như 2 năm trước, nhanh chóng phá vỡ thành tích “giữ ngôi” trên YouTube của nam ca sĩ Níu duyên Lê Bảo Bình.