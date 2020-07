“Tú ông” hotboy 27 tuổi điều hành đường dây bán dâm 30.000 USD là ai?

Quảng cáo

Chiều nay, ngày 12/7, theo thông tin từ Cục Cảnh sát Hình sự và công an phường Bến Nghé, 3 người mẫu bị bắt quả tang khi đang hoạt động mua bán mại dâm tại một khách sạn ở Quận 1 (TP.HCM). Cùng lúc đó, cảnh sát cũng tạm giữ người mẫu tự do Lục Triều Vỹ, 27 tuổi (quê Đà Nẵng) đang điều một số diễn viên khác "phục vụ" cho khách hạng sang, tại một chung cư ở Quận 7.

Hình ảnh người mẫu Lục Triều Vỹ khi bị bắt tại nhà riêng - Ảnh: Quốc Thắng (VNExpress)

"Tú ông" Lục Triều Vỹ được biết đến là một người mẫu, diễn viên đóng MV cho ca sĩ. Với gương mặt điển trai và ngoại hình cao ráo, người này từng được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh "Nickhun Việt Nam".

Lục Triều Vỹ thời mới bước chân vào showbiz, làm công việc người mẫu ảnh - Ảnh: Tổng hợp

Năm 2016, Lục Triều Vỹ bất ngờ lột xác với ngoại hình gợi cảm, khuôn mặt có phần khác lạ cùng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Thời gian này, Lục Triều Vỹ tham gia làm người mẫu cho nhiều nhãn hàng nội y.

Nam người mẫu sở hữu ngoại hình cao ráo, điển trai - Ảnh: Tổng hợp

Lục Triều Vỹ thường khoe cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội - Ảnh: Tổng hợp.

Hotboy 27 tuổi này có 152.000 người follow trên Instagram và hơn 23.000 người theo dõi trên trang Facebook cá nhân. Lục Triều Vỹ thường xuyên đăng tải những hình ảnh đi chơi sang chảnh, khoe hàng hiệu trên mạng xã hội. Hiện tại, cảnh sát đang lấy lời khai của Vỹ và nhiều người liên quan, điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Cũng theo cơ quan công an điều tra, đường dây mại dâm nghìn đô này được các trinh sát bộ Công an theo dõi trong thời gian dài. Đến nay khi có đủ thông tin và chứng cứ, lực lượng công an bắt quả tang.

