Vén màn lớp học chuẩn Hollywood từ cuộc thi “Tìm kiếm tài năng làm phim kỹ thuật số”

Workshop 1: Let’s get this film made! - Cùng làm nên một bộ phim!

Với vô vàn ý tưởng trong đầu mỗi nhà làm phim tương lai, hẳn các bạn trẻ sẽ gặp không ít khó khăn khi bắt tay vào dự án. Workshop “Let’s get this film made! - Cùng làm nên một bộ phim!” của Tiến sĩ Nicholas Cope, trưởng ngành Cử nhân Sản xuất Phim kỹ thuật số, Đại học RMIT sẽ là chìa khóa mà các thí sinh tìm kiếm. Các bạn sẽ được học tất tần tật về quá trình làm nên một bộ phim hoàn chỉnh và chuyên nghiệp từ các khâu chuẩn bị đến cả giai đoạn hậu kỳ.

Thầy Nicholas Cope - Trưởng ngành Cử nhân Sản xuất Phim kỹ thuật số tại Đại học RMIT. Tiến sĩ Nicholas Cope vừa là chuyên gia sản xuất phim kỹ thuật số vừa là học giả với hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy sản xuất truyền thông tại các trường Đại học Anh Quốc và châu Á đấy!

Workshop 2: Let there be light - Câu chuyện của ánh sáng

Nếu như Tiến sĩ Nicholas Cope giúp bạn biến đứa con tinh thần của mình thành hiện thực thì thầy Khoa Nguyễn, giảng viên ngành Cử nhân Sản xuất Phim kỹ thuật số, Đại học RMIT sẽ là người hướng dẫn bạn thổi hồn vào sản phẩm của mình qua lớp học “Let there be light - Câu chuyện của ánh sáng”.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm làm phim, thầy Khoa Nguyễn sẽ mang đến thật nhiều bí kíp hữu ích. Có thể nói rằng ánh sáng là ngọn lửa truyền cảm cho mỗi bộ phim. Dù các máy ảnh hay máy camera kỹ thuật số đã vô cùng hiện đại, thì việc tận dụng ánh sáng một cách hiệu quả chắc chắn sẽ giúp cho câu chuyện hấp dẫn hơn rất nhiều! Với workshop này, các đội sẽ được hướng dẫn cách căn chỉnh ảnh sáng, từ chất lượng, hướng sáng, cường độ và cả những tông màu khác nhau, nhằm làm bật lên khí sắc mỗi khung hình, mỗi cảnh quay.

Đặc biệt, các đội không cần lo lắng về vấn đề kinh phí trang bị những thiết bị ánh sáng hiện đại vì thầy Khoa có khá nhiều kinh nghiệm với dòng phim độc lập tại Việt Nam với chi phí thấp, tối giản về nhân sự và tận dụng tối đa những nguồn lực có sẵn.

Workshop 3: Sáng tạo nội dung cho kịch bản video

Tỷ phú Sara Blakely từng nói: “Tất cả chúng ta đều từng có một ý tưởng “triệu đô” trong đầu”. Thế nhưng việc biến ý tưởng thành hiện thực lại không hề dễ dàng. Tuy nhiên, đến với lớp học “Sáng tạo nội dung kịch bản cho video” do content creator Dustin Phúc Nguyễn đứng lớp, điều đó sẽ không còn quá khó khăn. Bật mí một phần trong “giáo án” xịn xò của mình, anh Dustin Phúc Nguyễn mong muốn mang đến một bài học về sự tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ trong khâu sáng tạo nội dung video.

Content creator Dustin Phúc Nguyễn sẽ mang đến những bí quyết sáng tạo kịch bản video cực chất Cụ thể Dustin chia sẻ: “Đó là những chi tiết rất quan trọng để tạo nên được độ tinh tế của nội dung mà bạn muốn truyền tải. Đôi khi sự sơ sài sẽ làm nội dung bị mất điểm trong mắt khán giả, những lỗi nhỏ nhặt sẽ khiến người xem mất thiện cảm. Vậy nên việc chú ý, đặt sự quan tâm của mình vào những chi tiết nhỏ nhất sẽ là lợi thế của các nhà sáng tạo nội dung trẻ”.

Ngoài ra, "Sáng tạo nội dung định hướng tích cực cho khán giả" cũng là một phần trong "giáo án" của Dustin Phúc Nguyễn trong buổi workshop lần này Bên cạnh đó, cách sáng tạo nội dung cho kịch bản video sao cho thật thu hút, thú vị, hợp thị hiếu nhưng vẫn giữ được chất riêng của bản thân, cách khắc phục những lỗi sai thường gặp trong khâu biên tập cũng như xử lý tình huống, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình đưa nội dung kịch bản ra đời thực cũng sẽ được bật mí tất tần tật tại lớp học của “chủ xị” kênh Dustin On The Go!

