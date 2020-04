15 phim dành cho tuổi mới lớn đáng xem nhất trong mùa “cách ly xã hội” (Phần 2)

Dim Light in the Shadow – Hãy sống tử tế khi còn có thể

Gọi Dim Light in the Shadow (DLITS) là phim “thanh xuân vườn trường” Trung Quốc cũng chẳng sai. Tuy nhiên, DLITS lại đồng thời trái ngược hoàn toàn với những phim thanh xuân thông thường.

Dim Light in the Shadow ẩn chứa nhiều bí mật

Phim sở hữu cốt truyện đậm chất trinh thám, khi những bí mật kinh hoàng, những chiếc mặt nạ của các nhân vật dần được phơi bày. Khi vở kịch hạ màn cũng là lúc những người trẻ nhận ra sai lầm của bản thân, nhờ đó học được cách sống tử tế hơn giữa dòng đời đã quá xô bồ khắc nghiệt.

Giáo dục giới tính (Sex Education) – Nhẹ nhàng mà truyền cảm hứng

Sex Education mùa hai nhận đến 97% điểm trên Rotten Tomatoes - điểm số cao ngất ngưỡng đối với bất kỳ phim coming-of-age nào. Giống như mùa một, Maeve là nhân vật truyền cảm hứng nhất phim. Cô bạn chứng minh bạn luôn có thể làm người tốt, ngay cả khi bạn đang phải đối mặt với đủ mọi khó khăn trên đời.

"Giáo dục giới tính" phong cách Netflix

Mùa hai đề cập đến những nạn nhân của các vụ tấn công tình dục và những hậu quả tâm lý mà nó để lại. Sau tất cả, mọi cô gái đều cần đồng hành cùng nhau chống lại nạn quấy rối tình dục.

Stranger Things – “Bom tấn” thành công nhất của Netflix

Lấy bối cảnh năm 1983 tại bang Indiana (Mỹ), Stranger Things kể về hành trình của nhóm các cậu nhóc đi tìm người bạn của mình nơi “thế giới ngược” (một thế giới “song song” với thế giới thực) với sự giúp sức của một cô bạn sở hữu sức mạnh siêu nhiên.

"Biểu tượng văn hóa mới" Stranger Things

Sau 3 mùa, Stranger Things đã trở thành một biểu tượng văn hóa mới của thời đại mới. Chính Stranger Things đã mở đầu xu hướng làm phim về thập niên 1980 cho cả Hollywood. Netflix đã làm nên rất nhiều phim hay, nhưng cho đến nay Stranger Things vẫn là tác phẩm thành công nhất.

Mean Girls – Những “cô nàng lắm chiêu” đã thành kinh điển

Ra đời cách đây 12 năm nhưng Mean Girls vẫn được xem là phim kinh điển nhất về đề tài học đường, là cảm hứng cho hàng loạt tác phẩm sau này. Ca sĩ Ariana Grande thậm chí đã làm phần lớn MV thank u, next như một phiên bản parody của Mean Girls.

Phim kinh điển của dòng phim coming-of-age

Phim xoay quanh cô nàng Cady Heron mới chuyển về Mỹ, bắt đầu làm quen với cuộc sống ở trường trung học quá đỗi bỡ ngỡ. Cady bắt đầu tìm hiểu và kết thân với nhóm các “mean girls” The Plastics, để rồi dần trở thành một “cô nàng xấu tính” thật sự.

13 Reasons Why – Bức tranh xám xịt về tệ nạn học đường

Ngay khi vừa lên sóng, 13 Reasons Why đã nổi lên như một hiện tượng. Thông điệp của phim được truyền tải qua 13 cuộn băng ghi âm về những lý do dẫn đến việc tự tử của học sinh trung học Hannah Baker.

13 Reasons Why và ám ảnh mang tên "tệ nạn học đường"

Bộ phim là lời cảnh báo cho những “người xấu” đang tấn công người khác về mặt thể chất hay tinh thần. Đúng là không phải nạn nhân nào cũng suy sụp gục ngã tới mức dẫn đến kết quả bi thảm như Hannah, nhưng những nỗi đau của người bị bạo lực tinh thần là hoàn toàn có thật.

SWANG