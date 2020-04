15 phim dành cho tuổi mới lớn đáng xem nhất trong mùa “cách ly xã hội” (Phần 3)

The End of the F***ing World - “Hành trình chết tiệt” của hai kẻ “dở người”

The End of the F***ing World là hành trình của hai kẻ “dở người” là James và Alyssa. Đôi khi bạn có thể cảm thấy mình thật khác người, sẽ chẳng có ai yêu mình cả. Tuy vậy, đừng từ bỏ hi vọng, vì một ngày nào đó bạn sẽ tìm được một “nửa kia khác người” sẵn sàng làm tất cả vì bạn. Photo: "Hai kẻ dở người" James và Alyssa Trên “hành trình chết tiệt”, người xem được chứng kiến sự táo bạo đến mức điên rồ từ hai người trẻ. Có lẽ James, Alyssa hay những người trẻ chưa bao giờ cần những lời rao giảng đạo lý. Họ cần hơn những vấp ngã, và khi đó họ có thể thật sự trưởng thành.

Girl from Nowhere - “Cô gái đến từ hư vô” trả thù cả thế giới Girl From Nowhere là một series đề tài học đường, gồm 13 tập có nội dung độc lập. Chúng đều xoay quanh nhân vật Nanno - một nữ sinh có vẻ ngoài xinh đẹp, đáng yêu nhưng đồng thời cũng là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Photo: Nỗi ám ảnh học đường mang tên Nanno Bắt nạt, bạo lực học đường hay quan hệ giới tính ở tuổi vị thành niên là những chất liệu ưa thích trong các phim học đường Thái Lan, mà thành công nhất là series đình đám một thời Hormones (Tuổi nổi loạn). Nay những góc khuất học đường ấy được thể hiện qua màu sắc kinh dị mới lạ, khi các nhân vật đều sẵn sàng “đi rất xa” nhằm đạt được mục đích của mình. Lady Bird - Tuổi trẻ có ai chưa từng khờ dại? Lady Bird là câu chuyện về cô bạn 17 tuổi Christine McPherson. Như bao người đồng trang lứa, cô muốn được thể hiện mình, làm những thứ mình thích, thoát ra khỏi cuộc sống tẻ nhạt hằng ngày. Photo: Lady Bird - Hiện thân của sự ngông nghênh nơi người trẻ Lady Bird đã mắc rất nhiều sai lầm do sự ngông nghênh của tuổi trẻ. Tuy vậy, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ mà cô đã chạm đến ước mơ đại học New York danh giá. Chỉ khi đi xa, Lady Bird mới nhận ra rằng thị trấn nghèo khó Sacramento và người mẹ mà cô thường ngày ghét bỏ mới là những gì mà cô yêu thương nhất. The Breakfast Club - Nơi chốn của những tâm hồn chơi vơi Đã có tuổi đời 35 năm nhưng The Breakfast Club vẫn được giới phê bình nhắc đến là phim hay nhất lịch sử thể loại coming-of-age. Không gây sốc, không cao trào, tiết chế luôn cả nhạc phim, phim có nội dung và bối cảnh hết sức đơn giản. Một nhóm năm học sinh điển hình cho những “tầng lớp” khác nhau nơi “xã hội” học đường thu nhỏ, bị phạt “cấm túc” ở trường vào một buổi sáng thứ bảy. Photo: "Hội điểm tâm" đã thành kinh điển Họ như năm mảnh ghép dù có cố mài mòn góc cạnh đến đâu cũng không thể gắn kết được với nhau. Vậy mà ở họ lại có một điểm chung duy nhất, và cũng là điểm chung của tất cả chúng ta trong độ tuổi 17 ngông nghênh ấy - sự lạc lối chơi vơi, áp lực tương lai hay đơn thuần là những nỗi niềm không biết bày tỏ cùng ai. Carrie - Đêm prom đẫm máu ám ảnh nhiều thế hệ Carrie là tác phẩm kinh điển chuyển thể từ tiểu thuyết đầu tay của Stephen King, ra đời từ tận năm 1976. Tuy vậy nỗi ám ảnh mà phim mang lại vẫn còn dư chấn đến tận ngày nay. Photo: Thập niên '70 đã từng có một tác phẩm coming-of-age/ kinh dị mang tên Carrie Tác phẩm kinh dị đẫm máu xoay quanh Carrie, một cô bạn nhút nhát, thường bị bạn bè bắt nạt, có người mẹ cuồng tín. Cô sở hữu sức mạnh tâm linh có thể dịch chuyển vạn vật. Hình ảnh Carrie với thân hình đầy máu, ánh mắt hoang dại, sẵn sàng hủy diệt mọi thứ là một trong những cảnh quay đáng nhớ nhất lịch sử điện ảnh.

