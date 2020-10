3 lý do bạn không nên bỏ qua “18 Again”, hấp dẫn nhất là dàn diễn viên siêu xịn sò

Quảng cáo

Bình cũ rượu mới

Vốn dĩ 18 Again là một bộ phim được làm lại từ kịch bản gốc nổi tiếng 17 Again của Mỹ. Song, dẫu mang cái mác cũ, nhưng bộ phim vẫn tạo được những màu sắc rất mới mẻ và đậm chất văn hóa Hàn Quốc cùng những câu chuyện mà biên kịch muốn truyền tải: Tình cảm gia đình, bạo lực học đường, những vấn đề nổi bật trong xã hội.

Câu chuyện kể về Hong Dae Young (Yoon Sang Hyun) và Jung Da Jung (Kim Ha Neul) đều là những học sinh ưu tú của trường và có một mối tình rất đẹp ở lứa tuổi học trò. Thế nhưng, mọi cánh cửa đã khép lại với đôi trẻ sau khi Jung Da Jung mang thai vào năm cuối cấp 3. Cả hai đã phải trở thành những ông bố bà mẹ khi còn rất trẻ tuổi.

Poster "18 Again"

Sau 20 năm chung sống, Da Jung đã lớn tuổi, công việc không thuận lợi và luôn bị dèm pha vì có con khi còn quá trẻ, thì Dae Young lại là một người xuề xòa, cũng không có công việc ổn định nhưng cũng chẳng mấy quan tâm đến gia đình. Quá bế tắc. Da Jung quyết định ly hôn, cũng trong lúc này, Dae Young bỗng gặp một tai nạn và quay ngược trở về với hình hài năm anh 18 tuổi.

Dae Young (Yoon Sang Hyun) sau khi trở lại tuổi 18 thì đổi tên thành Go Woo Young (Lee Do Hyun)

Dae Young sau khi quay lại năm 18 tuổi, quyết định sống với thân phận mới là Go Woo Young (Lee Do Hyun) để trở lại trường học để tiếp cận các con của mình. Lúc này anh mới chợt nhận ra mọi thứ xung quanh anh chưa từng như anh nghĩ. Con cái của anh có những bí mật đã không thể chia sẻ, cũng như không tìm được sự thông cảm từ bố mẹ. Chỉ khi song hành cùng chúng, anh mới cảm nhận được sâu sắc những gì đã và đang diễn ra.

Jung Da Jung (Kim Ha Neul) vô cùng ngạc nhiên khi gặp chàng trai y như Dae Young thời trẻ

Gia đình và cách giáo dục con cái

Thế mạnh của phim truyền hình Hàn vẫn là những phân cảnh gia đình, sự gắn kết tình cảm giữa những thành viên luôn được đẩy lên cao trào. Như khi Shi Ah bất tỉnh, Dae Young đã lập tức đưa con gái vào bệnh viện và càng làm anh nhớ lúc cô bé còn nhỏ, anh cũng từng phải ôm con chạy vào viện như thế. Hay khi anh cầm ô che cho Shi Ah lúc trời mưa, làm anh nhớ ngay lúc con vào mẫu giáo, anh cũng đã che ô cho con, mặc cho mình thì ướt sũng nước.

Khi Shi Ah bất tỉnh, Dae Young lập tức đưa cô bé vào bệnh viện

Cũng lúc đó, anh nhớ đến năm xưa mình cũng đã từng rất lo lắng cho con gái như thế

Hoặc là các vấn nạn học đường luôn được quan tâm và cài cắm vào phim bất cứ khi nào có thể. Như khi đi học cùng con, Dae Young mới phát hiện ra cô con gái Hong Shi Ah (Roh Jeong Eui) luôn ngoan ngoãn trong mắt mình, ở trường lại là một cô nàng bất cần, tập tành hút thuốc. Trong khi cậu con trai Hong Shi Woo (Ryeo Un) lại luôn bị bạn bè bắt nạt nhưng vẫn âm thầm chịu đựng một mình. Dù rằng Shi Woo nói không thích bóng rổ, thế mà vẫn lén lút tập bóng rổ sau những giờ tan học.

Dàn diễn viên "cân team"

Điểm sáng nhất của 18 Again ắt hẳn chính là dàn diễn viên có thể cân mọi cảm xúc trong phim. Nếu như khán giả đã quá quen với những diễn xuất bi thương của Yoon Sang Hyun và Kim Ha Neul, thì với một "tân binh" như Lee Do Hyun, cũng khiến khán giả thổn thức không ít.

Lee Do Hyun hứa hẹn sẽ là gương mặt mới đầy triển vọng của dàn diễn viên trẻ xứ Kim Chi

Trước đó, Lee Do Hyun đã từng gây chú ý với loạt vai phụ ở các bộ phim: Hotel Del Luna, Still 17,... thì vai diễn Go Woo Young trong 18 Again là vai chính đầu tiên của anh chàng. Bên cạnh đó, những cái tên như: Roh Jeong Eui, Ryeo Un, Choi Bo Min, Hwang In Yeop,... cũng thể hiện được tròn vai, khiến cho cảm xúc bộ phim rất trọn vẹn.

Hwang In Yeop, Roh Jeong Eui, Choi Bo Min, Ryeo Un

Hiện 18 Again vẫn đang được chiếu vào thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên đài JTBC.

HOONIE