Ba tin đồn hẹn hò chứng tỏ không gì mạnh bằng trí tưởng tượng của cư dân mạng

Song Hye Kyo - Hyun Bin tái hợp từ bài đăng Instagram

Chuyện là nữ diễn viên Park Sol Mi cũng là bạn bè với Song Hye Kyo bỗng dưng lại đăng tải hình ảnh lời ca khúc nhạc phim Worlds Within mà Song Hye Kyo tham gia, cũng chính là "nơi tình yêu bắt đầu" giữa Song Hye Kyo với Hyun Bin.

Đã vậy, Hye Kyo còn thả một bình luận vu vơ dưới bài đăng: “Chị à, haha”. Thêm vào đó, trang tin QQ của Trung Quốc còn suy luận rằng Song Hye Kyo mới tâm sự cô muốn quay về năm 28 tuổi, chính là khi cô đang hẹn hò với Hyun Bin chứ đâu.

Xâu chuỗi hai manh mối này lại là đủ để cư dân mạng tin chắc Song Hye Kyo và Hyun Bin rơi vào cảnh “tình cũ không rủ cũng tới”. Thôi thì nếu được vậy thì ai cũng mừng cho dù thiên hạ vẫn đang miệt mài đẩy thuyền Hyun Bin - Son Ye Jin.

Song Seung Hyun quay lại với Lưu Diệc Phi từ nút thả tim?

Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi chia tay đã lâu, chả có manh mối nào cho thấy họ có khả năng nối lại tình xưa thì bỗng dưng tài khoản Weibo của Song Seung Hun lại thả tim một bài đăng mới của Lưu Diệc Phi. Cư dân mạng đã nhanh chóng soi ra, rần rần tin rằng hai ngôi sao âm thầm yêu lại từ đầu rồi.

Sau đó, công ty quản lý của Song Seung Hun vội vã dập tắt tin đồn khi khẳng định không có chuyện Song Seung Hun - Lưu Diệc Phi tái hợp. Tất cả chỉ vì nhân viên khi sử dụng tài khoản của Song Seung Hun để đăng bài quảng bá phim mới đã trượt tay bấm thích ảnh của Lưu Diệc Phi thôi mà.

Jaemin (NCT DREAM) hẹn hò với Kim Ji In từ một tài khoản Netflix

Thật sự là không ai tinh mắt hơn fan K-Pop, cũng không ai suy luận sâu xa được như fan K-Pop. Nữ diễn viên Kim Ji In (từng đóng phim Extraordinary You) có chụp lại màn hình một phim truyền hình chiếu trên Netflix mà cô đang xem. Thay vì để ý đến bộ phim Kim Ji In muốn giới thiệu, cư dân mạng lại săm soi tên tài khoản mà cô sử dụng xem Netflix và thấy nó sao giống tên Jaemin (NCT DREAM), chứng tỏ hai người dùng chung một tài khoản.

Cả Jaemin và Kim Ji In từng đóng chung phim với nhau, nên tin đồn hẹn hò càng có cơ sở để bùng nổ. Kết quả là Kim Ji In đã nhanh chóng phải xóa bức ảnh này đi.

Có thể thấy cả ba tin đồn hẹn hò trên đều khiến cư dân mạng cười ra nước mắt và thán phục khả năng suy luận cũng như viết truyện ngôn tình của fan khi chỉ từ những manh mối không có chút xác thực nào cũng đủ để fan vẽ nên câu chuyện tình yêu lãng mạn như phim.

Hoài Nam