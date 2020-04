“Bang Bang Con” - Chuyến du hành vượt thời gian đầy cảm xúc của ARMY

Ngày 18 - 19/4 đáng lẽ là ngày diễn ra concert Map of the soul: Tour ở Seoul. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bất ngờ bùng phát từ đầu năm nay khiến cả thế giới gần như phải "đóng cửa" để chống chọi với dịch bệnh. Concert không thành, tour cũng đành tạm hoãn. Để kết nối với ARMY trong những ngày giãn cách xã hội, BTS đã dành tặng concert tại nhà mang tên Bang Bang Con, phát trực tiếp 8 concert/ fan meeting miễn phí xuyên suốt 12 tiếng mỗi ngày trong hai ngày cuối tuần vừa rồi (18 và 19/4) trên kênh YouTube BangtanTV.

Ban đầu, mình chuẩn bị xem Bang Bang Con với tâm thế là muốn khuây khỏa khi phải ở nhà cách ly xã hội mà thôi, nhưng vừa xem thì mình nhận ra đây còn là thước phim quay lại chặng đường 7 năm của BTS, mở lại những hồi ức cùng khoảnh khắc mà mình đã quên đi giữa cuộc sống hối hả bận rộn thường ngày.

Đầu tiên, mở màn là concert Hwa Yang Yeon Hwa (HYYH) On Stage 2015. Đây là năm thứ hai Bangtan hoạt động, thế mà chất lượng concert, nhạc, concept, trình diễn có thể nói đã rất chuyên nghiệp và thần thái, làm chủ sân khấu quá tốt. Đây cũng là năm BTS bắt đầu được chú ý nhiều hơn, vì thế vào giai đoạn đó, lý do BTS bị anti/ haters vùi dập chỉ có thể giải thích là do họ ganh tị và hoảng sợ trước tiềm lực của 7 chàng trai mà thôi. Và sự thật vài năm sau đã chứng minh điều đó.





Từ HYYH On Stage 2015 sang HYYH Epilogue 2016, mình phải bật thốt “WOW!!!” ngay vì quy mô cùng chất lượng sân khấu âm thanh hơn hẳn. Không thể ngờ chỉ sau vài tháng mà BTS tiến bộ và phát triển nhanh như thế. Tuy nhiên, khi nói đến concert này, hoài niệm tươi đẹp cũng sẽ kèm theo vết thương xưa cũ.

Đối với ARMY, sau concert Epilogue đáng lẽ là “Thời khắc đẹp nhất đời người” của BTS lẫn ARMY, vậy nên không ai ngờ tới đón chờ BTS cùng ARMY trở về sau concert là đợt tấn công liên hoàn từ anti và haters mà đến giờ vẫn không thể xóa nhòa trong ký ức của mỗi ARMY. Không ai có thể tưởng tượng giai đoạn đó kinh hoàng như thế nào với một nhóm nhạc tài năng chỉ mới đâm chồi như thế.

Tuy nhiên, cây ngay không sợ chết đứng, chúng ta cũng càng không tưởng tượng album HYYH: Young Forever đem về Daesang đầu tiên cho BTS ngay cuối năm, tiếp nối là bao nhiêu thành công không tưởng của BTS và sự hùng mạnh của fandom ARMY: Chiếm lĩnh Billboard, nhận giải ở BBMAs nhiều năm liên tiếp, cùng đứng đầu BXH ở các thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới, kỷ lục phá kỷ lục, biểu diễn ở AMAs, Grammys, diễn ở Quảng trường Thời Đại, New York, Mỹ vào giao thừa, sold out hàng chụcstadium ở Âu Mỹ, bán hơn 4 triệu bản cho 1 album (Map of the soul: 7). Tên tuổi của BTS hiện đã vang danh khắp toàn cầu.

Xem Bang Bang Con quả thật như được du hành thời gian. Sau thời HYYH, Bang Bang Con quay ngược về tour diễn đầu tiên - The Red Bullet vào năm 2014. Sự chênh lệch quá lớn giữa quy mô cùng kinh nghiệm trình diễn của BTS lúc đó làm mình vừa thấy thương vừa thấy tự hào. Cả tour The Red Bullet của BTS khoảng 80.000 người. Còn bây giờ, 80.000 người có thể chỉ là số khán giả trong một đêm concert ở sân vận động của BTS. Cảm giác BTS và fan chúng ta đã lớn mạnh thật sự. Dù thiệt thòi về mọi thứ, nhưng The Red Bullet có được sự tươi trẻ cùng hoài bão của BTS. Những bồng bột của tuổi học đường trong suy nghĩ và âm nhạc của BTS như làn gió lạ vậy. Và quả nhiên từ The Red Bullet đến nay, sự nhiệt huyết, đam mê, việc đổ hết sức lực vào trình diễn của BTS vẫn không hề thay đổi sau bao nhiêu năm.

Muster lần 3 là fan meeting đầu tiên BTS tổ chức ở quy mô sân vận động, cũng là Muster có những màn trình diễn để đời như RM và Jungkook song ca I Know, màn kết hợp bất ngờ trong Tony Montana của AGUST D cùng Jimin và liên khúc nhạc thiếu nhi đáng yêu của Jin, J-Hope và V. Hôm ấy là kỷ niệm đặc biệt quan trọng với BTS lẫn ARMY vì đó là ngày mà màu tím, màu tình yêu của BTS và ARMY ra đời qua fan project của ARMY Hàn và câu nói “Borahae” của V.

Bắt đầu Bang Bang Con ngày thứ 2 bằng concert Wings Tour tại Seoul. Một chút chia sẻ của riêng mình, nếu xem HYYH On Stage là lúc mình chỉ ngu ngơ nghe nhạc của BTS thì Wings là era mình chính thức hard stan Bangtan, bắt đầu mua album, mua nhạc trên iTunes, theo project, tìm hiểu cách stream, theo dõi sát sao các BXH, tất nhiên có cả bảo vệ BTS ở mọi mặt trận mạng xã hội.

Quay lại Wings Tour, setlist và phối âm cùng live band Ghost của Wings quá xuất sắc tới mức lần nào xem lại, mình cũng phải cảm thán phải chi BTS chạy lại Wings Tour. VCR chất lượng mãn nhãn và đậm chất điện ảnh lẫn biểu tượng, lần nào xem cũng nổi da gà. Nhưng để có được chất lượng đó trong một mạch concert nhanh với kín kẽ đến nghẹt thở như vầy, BTS cùng staff đã căng thẳng lắm. Xem series tài liệu Burn The Stage, có thể thấy BTS trải qua Wings Tour căng như dây đàn thế nào, nhưng sau đó là rút ra những kinh nghiệm trình diễn để đời. Bangtan chảy trong người sự nhiệt huyết đam mê tràn đầy. Càng xem mình lại càng tự hào cùng yêu quý 7 chàng trai này.

Đến concert Wings Final 2017 là khi BTS chỉ mới ra mắt được 4 năm. Vậy mà với 7 chàng trai trẻ mới đôi mươi này, họ đã phải trải qua bao nhiêu thứ, họ chỉ vừa nếm được chút trái ngọt đầu tiên, đối với BTS và ARMY, tất cả chỉ mới bắt đầu.

Muster thứ 4 của BTS có thể nói là buổi fan meeting hài hước nhất cùng ý nghĩa “Happy Ever After - Hạnh phúc mãi mãI” không khỏi khiến mình cảm động và trân trọng BTS biết bao.

Cuối cùng, concert Love Yourself in Seoul để kết lại Bang Bang Con quả thật thích hợp. Ở concert này, BTS đã bắt đầu tận hưởng hơn, setlist âm thanh dàn dựng cũng được nâng cao.

Xem liên tục các concert qua từng thời kỳ, mình nhận ra BTS trong mỗi đoạn phát biểu đều là cảm ơn ARMY, trân trọng khoảnh khắc lúc ấy và tự thấy mình đã thành công rồi, đây hẳn là khoảnh khắc đẹp nhất rồi.

Để diễn tả BTS đã bay cao như thế nào thì hãy nhớ BTS vẫn luôn không biết ngày mai sẽ có được những điều mà hôm nay chỉ dám mơ. 2017 là năm mà BTS nghĩ rằng họ đã đạt được tất cả ước mơ có thể nghĩ ra rồi. Nếu bạn nói với BTS lúc đó rằng, các cậu sẽ diễn ở Grammys trong tương lai đấy, hẳn là sẽ nhận được những cái cười trừ mà thôi.

Và kỳ diệu là trước đây xem Wings Final, mình luôn mang tâm trạng day dứt với các thời kỳ cũ, nhưng bây giờ xem lại thì thấy biết ơn và rất sảng khái. Vì mình đã biết Wings Final là khép lại chuỗi BTS Live Trilogy để chào đón một thời kỳ hoàn toàn mới của BTS, thời kỳ BTS tìm ra con đường nghệ thuật của chính mình hôm nay.

Đến Love Yourself, điều mình ấn tượng ở giai đoạn này chính là sự tiến bộ vượt bậc của Bangtan ở mọi mặt cũng như cách BTS định hướng fan đến những điều tích cực. Mới nhìn qua, thông điệp của era Love Yourself rất dễ bị xem nhẹ bởi vì có vô vàn người nói yêu bản thân cần sống theo ước mơ, nhưng hiếm ai có thể định hướng Love Yourself mà chạm được đến hàng triệu người như 7 chàng trai của chúng ta.

Điển hình như hai câu nói mà mình khắc cốt ghi tâm của RM, đó là “Nếu có thể giảm nỗi đau của một người từ 100 xuống 99, 98, 97 thì Bangtan tồn tại cũng xứng đáng” trong Wings Final, và câu “Hãy dùng tụi mình, dùng BTS để yêu bản thân vì các bạn đã dạy Bangtan yêu chính mình” trong concert Love Yourself ở Citi Field - SVĐ đầu tiên BTS chinh phục được trên đất Mỹ.

Hồi tưởng lại, từ khi hâm mộ Bangtan, mình đã thay đổi rất nhiều, từng chặng cũng tương tự như các thời kỳ âm nhạc của BTS. HYYH là mình biết tới BTS, bắt đầu lật giở từng lớp tìm hiểu. Wings nhìn nhận lại bản thân. Còn Love Yourself/Speak Yourself thật sự thay đổi thành bản thân mình hôm nay.

BTS và mình tất nhiên không giống nhau, thăng trầm trong đời cũng khác nhau nhưng khi nhận ra mình sống không thể thiếu Bangtan thì mình cũng đã lớn lên cùng với nhóm. Love Yourself cực kỳ xứng đáng tiếp bước các album trước đó vì đã giúp Bangtan đứng vững vị trí nghệ sĩ toàn cầu và mình tin chắc BTS sẽ không dừng lại ở đó mà sẽ càng bay xa hơn nữa.

Trong suốt 2 ngày Bang Bang Con, hashtag liên quan đến BTS và concert liên tục chiếm cứ hàng chục mục xu hướng của Twitter với 6,46 triệu lượt tweet. Bang Bang Con được livestream tổng cộng 23 giờ 12 phút 52 giây với 50,59 triệu lượt xem tích lũy. Số lượt xem cao nhất cùng một thời điểm là 2,24 triệu.

Không chỉ được thưởng thức concert, ARMY còn có thể tận hưởng không khí concert một cách chân thực nhất với ARMY Bomb được kết nối đồng bộ trong suốt thời gian diễn ra Bang Bang Con. Tổng cộng có 500.000 ARMY Bomb ở 162 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được kết nối thông qua Weverse. Đôi lúc, công nghệ phát triển thật khiến người ta trầm trồ. Đồng thời, kênh YouTube BangtanTV của BTS cũng tăng thêm 800.000 người theo dõi, rất nhiều non-fan đã xem và khen ngợi những màn trình diễn của BTS.

Có thể nói, vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ cùng định kiến, chỉ bằng tài năng, âm nhạc cùng sân khấu của BTS cũng đủ để đốn tim người xem dù bạn có là ARMY hay không. Toàn bộ gia tài âm nhạc đồ sộ của BTS cho tới hôm nay có thể khẳng định rằng không có một bài kém chất lượng, trải rộng mọi thể loại, đa dạng và độc đáo nhưng vẫn luôn bắt tai và không lỗi thời.

Trải qua Bang Bang Con, chúng ta lại quay về với đời sống thường ngày, nhưng tình yêu dành cho BTS lại một lần nữa được bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Năm nay đối với ai cũng không thể tránh khỏi khó khăn nhưng không có nghĩa chúng ta sẽ chùn bước.

BTS và ARMY là khoảnh khắc đẹp nhất, là vĩnh hằng, cho nên gian khó nào rồi cũng sẽ qua và chúng ta lại tiếp tục cùng nhau đi tiếp, bởi vì “Khoảnh khắc tăm tối nhất là ngay trước khi hừng đông ló rạng” (lời bài hát Tomorrow - BTS).