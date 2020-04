BOX Gaming bảo vệ thành công ngôi vương Việt Nam: Sự kết hợp của sức trẻ và kinh nghiệm

Quảng cáo

Cuối tuần vừa qua, giải đấu PUBG MOBILE Pro League Vietnam S1 đã kết thúc với chức vô địch một lần nữa lại thuộc về BOX Gaming - mở ra một trang sử mới cho đội tuyển này trong năm 2020 khi lần đầu tiên có trong tay chiếc vé để đến với Vòng Loại Thế Giới sau hai lần thất bại trong năm 2019.

Chiến thắng của BOX Gaming còn đặc biệt khi bản thân của đội tuyển này đã vượt qua được cái bóng của chính mình trước đây. Mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng BOX Gaming vẫn tự tin nhận xét bản thân mình mạnh hơn so với năm 2019. Vậy lý do nào khiến đội hình mới của BOX Gaming tự tin khẳng định điều này?

Sức trẻ đến từ Pimay và Huy Gà

Sau khi Marco và GE - hai tay súng kỳ cựu đóng góp một nửa sức mạnh trong đội hình vàng của BOX Gaming trong năm 2019 tách ra và thành lập đội tuyển mới với tên gọi Matrix United, dư luận cho rằng thời đại của “Nhà Vua” BOX Gaming đã kết thúc bởi các ngôi sao quan trọng nhất của họ ra đi. Bù đắp vào khoảng trống ấy trước tiên là Pimay. Vốn là thành viên cũ của BOX Gaming 2019, do một số lý do về kinh nghiệm và tuổi đời non trẻ, Pimay tạm thời lùi về sau với vị trí dự bị.

Bước sang năm 2020, nhờ sự cố gắng và chăm chỉ không mệt mỏi, Pimay được đôn lên vị trí chính thức. Không nổi bật như các thành viên còn lại, tuy nhiên ở Pimay lại có được sự nghiêm túc và ổn định không ai sánh bằng. Đảm nhiệm vị trí Scout, Pimay như một phiên bản trẻ của GE, chịu trách nhiệm cho sự an toàn của đội tuyển và là tuyến cuối cùng giữ lại những điểm số tối thiểu của BOX Gaming trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

Thành viên mới gia nhập - Huy Gà lại khác hoàn toàn so với đội hình cũ, chàng trai trẻ sinh năm 2000 đem lại làn gió mới trong lối chơi của BOX Gaming. Với khả năng bùng nổ và xuất thần trong các tình huống nguy cấp, Huy Gà trở thành thường xuyên có các tình huống 1 vs 2, 1 vs 3, liên tục nhận về những MVP quý giá, bổ sung cho nguồn điểm của BOX Gaming để vượt lên các đối thủ nặng ký trong mùa giải này.

Kinh nghiệm của Louis và Loki

Trong một bài phỏng vấn sau chiến thắng, Loki cho rằng bản thân và cả đội đã tiến bộ hơn rất nhiều sau mùa giải này, cá nhân anh đã không còn có các pha xử lý liều lĩnh như trước, đồng thời biết cách biến áp lực thành động lực, tạo thành một bức tường vững chắc để đồng đội dựa dẫm. Có thể thấy trong suốt những ngày đầu của Vòng Loại, lối chơi của BOX Gaming hoàn toàn xoay quanh anh chàng này.

Vốn nổi tiếng là một leader nóng tính và thường xuyên trách móc, Louis đã học được cách thấu hiểu cho sai lầm của những người đồng đội. Đặc biệt là có trách nhiệm hơn với các đàn em và quan trọng nhất đó là chia sẻ nhiệm vụ và tin tưởng vào mỗi cá nhân. Chính nhờ vậy, “Giáo Sư” đã tạo ra một trong những cú bứt phá bất ngờ nhất lịch sử làng PUBG Mobile Việt Nam tại Vòng Chung Kết.

Chiến thuật đầy toan tính

Bước vào giải đấu với một suất vào thẳng vòng Chung Kết. Khác với sự áp đảo của các mùa giải trước, mặt bằng chung về trình độ của các đội tuyển khác đã rút ngắn, thậm chí vượt lên trên cả BOX Gaming. Chính bản thân Louis cũng đã thừa nhận, hiện tại có rất nhiều đội xét về kỹ năng tốt hơn đội của anh rất nhiều, vậy nên anh phải tận dụng tất cả lợi thế sẵn có để tạo nên chiến thuật tốt nhất cho BOX Gaming.

Bước vào Vòng Loại, không như trước mạnh mẽ vươn lên vị trí đầu bảng, BOX Gaming thi đấu một cách chậm rãi và mang tính chất thăm dò nhiều hơn và kết thúc chỉ với vị trí Top 8. Thế nhưng khi bước vào Vòng Chung Kết, ngay lập tức BOX Gaming đã bùng nổ bằng một chiến thuật tính toán cặn kẽ tới chi tiết. Theo như tiết lộ, Louis hoàn toàn tập trung điểm rơi phong độ của tất cả thành viên vào ngày thứ hai và bùng nổ mạnh mẽ với 2 Cơm Gà liên tiếp, vươn lên dẫn đầu bảng với điểm số cách biệt, lý do anh đưa ra là ngày thứ nhất không an toàn khi dễ trở thành cái đích của các đội, trong khi ngày cuối cùng thì lại rất khó để sửa sai.

Tổ chức bài bản và tin cậy

Chức vô địch thứ ba này của BOX Gaming không thể không nói đến tầm nhìn của tổ chức tài trợ đứng phía sau. BOX Gaming là đội tuyển trực thuộc Box Sport, tổ chức Esport nổi bật thời gian gần đây sở hữu các đội tuyển chuyên nghiệp trong các tựa game như AoV, Free Fire, PUBG,...

Với mục tiêu trở thành lá cờ đầu đưa nền eSport Việt Nam vươn ra thế giới, nhận thấy những thất bại trong quá trình thi đấu quốc tế, ban quản lý BOX Gaming đã đưa ra quyết định cải tổ đội hình nhằm đưa tới những gương mặt trẻ đưa tới sức sống mới và đầu tư lâu dài cho đội tuyển.

Chính nhờ định hướng bài bản, những gương mặt trẻ như Huy Gà nhanh chóng xác định được mục tiêu, ổn định vượt qua những rào cản tâm lý, đặc biệt trong những tình huống dư luận cho rằng “Nhà Vua đã hết thời” sau khi dừng chân ở Top 8 Vòng Loại.

Có thể nói, có tổ chức chuyên nghiệp phía sau là điểm khác biệt nhất khiến cho BOX Gaming duy trì được ngôi vị thống trị đấu trường PUBG Mobile Việt Nam rất lâu mà không bị các đội khác soán ngôi, khiến các tuyển thủ yên tâm tập trung thể hiện toàn bộ năng lực của mình.

Chiến thắng của BOX Gaming được tổng hợp bởi tất cả lý do trên. Với đội hình còn trẻ, nhiều tiềm năng để khai thác cùng kinh nghiệm, đầu óc của lứa đàn anh đi trước cộng với tầm nhìn xa và được đầu tư bài bản, có vẻ như thời đại của “Nhà Vua” vẫn chưa thể kết thúc.

BOX Gaming sẽ tiếp tục tham dự Vòng Chung Kết PMPL Đông Nam Á diễn ra vào ngày 1 - 3/5 tới đây. Có sẵn một suất vào thẳng PUBG Mobile World League 2020, hi vọng BOX Gaming sẽ đưa lá cờ Việt Nam tỏa sáng trên đấu trường thế giới.

N.LINH