Cả bốn thành viên BLACKPINK có bí quyết gì mà không vướng phải nghi án phẫu thuật thẩm mỹ?

Quảng cáo

Có hai cách để cư dân mạng suy đoán xem một nghệ sĩ nào đó có can thiệp dao kéo để có được ngoại hình đẹp như hiện tại hay không. Hoặc là so sánh ảnh thời nhỏ, thời đi học hoặc trước khi debut của idol so với bây giờ. Hoặc là nghiên cứu chân dung người thân trong gia đình idol xem họ có kế thừa nhan sắc bố mẹ để lại hay không.

Với BLACKPINK, chỉ cần nhìn bố mẹ, anh chị em của bốn cô gái là netizen dám chắc các thành viên đều đẹp tự nhiên, đều may mắn được di truyền các nét đẹp của bố mẹ.

Nhắc đến chuyện “gia đình đẹp đồng đều” thì không thể bỏ qua Jisoo khi cả anh trai chị gái đều có ngoại hình không hề thua kém Jisoo.

Ai nhìn thấy hình của chị gái Jisoo đều xuýt xoa khen đẹp và thấy tiếc vì cô không gia nhập làng giải trí. Nhiều người khen cô rất có khí chất của diễn viên, ánh mắt rất có hồn, khuôn mặt đẹp hài hòa.

Anh trai Jisoo không chỉ đẹp trai mà còn có vóc dáng cao ráo, bờ vai "Thái Bình Dương" siêu rộng. Nhiều netizen đã bảo, mỹ nam như thế này mà không làm idol hay diễn viên thì thật phí hoài nhan sắc.

Mẹ của Jennie cũng sở hữu gương mặt đẹp hài hòa, phong thái sang trọng.

Chắc chắn là hồi trẻ, mẹ Jennie đi đến đâu cũng tỏa sáng với nhan sắc đậm chất tiểu thư cao sang như thế này. Ngay cả khi đi cạnh Jennie, bà vẫn có tác phong nhanh nhẹn, vóc dáng gọn gàng khiến nhiều người nhầm là chị gái của Jennie.

Rosé chắc chắn cũng sở hữu khuôn mặt đẹp tự nhiên khi cả mẹ và chị gái đều rất xinh đẹp, nổi bật với phong thái tao nhã. Được biết chị gái của Rosé không chỉ đẹp mà còn học rất giỏi.

Trong một lần Rosé cùng mẹ đi mua sắm, netizen đã ghi lại khoảnh khắc hai mẹ con vui vẻ bên nhau. Có thể thấy mẹ của Rosé sở hữu vẻ đẹp sang trọng, mặn mà, đứng bên cạnh cô con gái nổi tiếng mà không hề bị lấn át.

Mẹ của Lisa cũng rất quen thuộc với BLINK khi bà thường xuất hiện tại các buổi concert để cổ vũ con gái và cả nhóm.

Có thể thấy Lisa đã được thừa hưởng đôi mắt to, nụ cười tỏa sáng cũng như vóc dáng mảnh mai từ mẹ mình.

Miu Miu